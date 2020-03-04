Единого оператора газификации предложили создать в России

Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов. Об этом сообщил министр энергетика Александр Новак, выступая в Совете Федерации.
«Полномочия и обязанности должны быть переданы единому региональному оператору газификации, который будет полностью отвечать за строительство межпоселковых газопроводов, внутрипоселковой сети и газопроводов-отводов до непосредственного потребителя. Так решается проблема нескоординированности действий», — сказал он.
В настоящий момент за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов отвечают муниципальные власти.
Новак заметил, что создание единого оператора будет способствовать ускорению темпов газификации в России.
Источник: ТАСС