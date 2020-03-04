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Единого оператора газификации предложили создать в России

10:30 04.03.2020 Фото: kr74.ru
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Александр Новак заметил, что создание единого оператора будет способствовать ускорению темпов газификации в России.

Единого оператора газификации предложили создать в России
Газификация в России проходит невысокими темпами

Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов. Об этом сообщил министр энергетика Александр Новак, выступая в Совете Федерации.

«Полномочия и обязанности должны быть переданы единому региональному оператору газификации, который будет полностью отвечать за строительство межпоселковых газопроводов, внутрипоселковой сети и газопроводов-отводов до непосредственного потребителя. Так решается проблема нескоординированности действий», — сказал он.

В настоящий момент за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов отвечают муниципальные власти.

Новак заметил, что создание единого оператора будет способствовать ускорению темпов газификации в России.

Источник: ТАСС

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