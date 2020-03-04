Нацпроект «Жильё» обзавелся штабом.

«Решение принято, создан такой штаб. В него входят все региональные власти, все губернаторы, входят все органы федеральной власти», — доложил Хуснуллин президенту Путину.

В рамках штаба ведётся работа по подготовке программ развития отстающих регионов

Для реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» создан штаб, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля, пишет pnp.ru.

«Решение принято, создан такой штаб. В него входят все региональные власти, все губернаторы, входят все органы федеральной власти», — сказал Хуснуллин.

По его словам, штаб раз в неделю собирается на селекторное совещание, а работа идёт ежедневно. Также сократилось время принятия решений и обмена информацией, уточнил вице-премьер.



Он отметил, что в рамках штаба ведётся работа по подготовке программ развития отстающих регионов. «Посмотрели десять программ. Первую программу уже подписали непосредственно с Курганом», — пояснил Хуснуллин.

В ближайшее время будут подготовлены остальные программы. В штабе поставлена задача отдать регионам дополнительные деньги на развитие в первом квартале 2020 года. Кроме того, составлен план по посещению регионов, в первую очередь тех, к которым у Правительства есть наибольшее количество вопросов, рассказал вице-премьер.

«Надеемся, что эта штабная работа поможет оперативно решать все вопросы, и все поставленные задачи по нацпроекту будут выполнены», — заключил он.

Госдума одновременно с законом о федеральном бюджете на 2020-2022 гг. приняла постановление, затрагивающее, в частности, преодоление разрыва в финансовой обеспеченности регионов. В документе было названо 10 субъектов РФ с самым низким уровнем социально-экономического развития — Алтайский край, Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Курганская и Псковская области. При реализации программ поддержки регионов помощь этим субъектам РФ будет оказываться в приоритетном порядке.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчёркивал, что Госдума будет в течение года мониторить ситуацию с указанными регионами и при необходимости вносить коррективы.

Глава Правительства Михаил Мишустин поручил до 10 марта представить программы развития названных регионов, в рамках которых субъектам Федерации будет выделено по 5 млрд рублей на срок до 2024 года. В случае эффективного выполнения всех мероприятий по принятым программам регионы получат ещё по 5 млрд.

Стенограмма

В.Путин: Приступили уже в полном объёме к работе?

М.Хуснуллин: Да, Владимир Владимирович, приступили.

Хотелось бы доложить о реализации национальных проектов – это ключевая задача, чем мы занимаемся. Был президиум по реализации нацпроектов, мне определили зону ответственности по трём национальным проектам – это проекты «Доступное жильё и комфортная городская среда», «Безопасные и качественные дороги» и «Комплексный план развития магистральной инфраструктуры»; также поручили заниматься региональной политикой.

Могу сказать, что на сегодняшний день из позитивных моментов: полностью доведено финансирование по всем проектам, в ежедневном режиме занимаемся в рамках рабочей группы. Полностью проверяем контрактацию вместе с регионами, полностью проверяем, кому что мешает.

На Совете по местному самоуправлению мы обратились к Вам с предложением создать координирующий орган в виде штаба для реализации нацпроекта в области строительства.

В.Путин: Да, помню.

М.Хуснуллин: Спасибо, Владимир Владимирович. Решение принято, создан такой штаб. В него входят все региональные власти, все губернаторы, входят все органы федеральной власти.

В ежедневном режиме работаем в рабочем порядке, раз в неделю собираемся на селекторное совещание. Огромное количество вопросов. Сократили время принятия решений и обмена информацией.

Могу сказать из позитивных моментов, вопрос – ответ. Главный вопрос – кому что мешает сегодня реализовывать нацпроекты. Несколько десятков вопросов на каждом селекторном совещании.

Например, из позитивного: последний раз было Ваше поручение – оказать помощь жителям Иркутской области по паводку. Буквально рассмотрели в штабном режиме, в течение недели были приняты все решения, и дополнительные деньги – три миллиарда – перечислены прямо за одну неделю.

Занимаемся программой развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития. На сегодняшний день Вы поручали рассмотреть их отдельной программой, деньги на это выделены. Посмотрели десять программ. Первую программу уже подписали непосредственно с Курганом.

Буквально в течение ближайшего времени подготовим все остальные программы с коллегами из других министерств и их утвердим. То есть ставим задачу в первом квартале этого года отдать регионам дополнительные деньги на развитие.

Составили также план по посещению регионов, в первую очередь рассмотрели те регионы, которые имеют наибольшее количество вопросов непосредственно у членов Правительства.

Я сам расписал все планы по выезду. Надеемся, что эта штабная работа поможет оперативно решать все вопросы, и все поставленные задачи по нацпроекту будут выполнены.

В.Путин: Хорошо. Какие-то особые сложности Вы для себя определили, чувствуете?

М.Хуснуллин: Владимир Владимирович, все сложности имеют рабочий характер. Сказать, что есть что-то нерешаемое, – нет. Все вопросы решаемые.

Деньги все выделены, полномочия все даны. Надо всем работать и реализовывать. Считаю, что всё возможно.

В.Путин: Хорошо.