Пост: Как и зачем соблюдать Великий пост. Как пить вино? Можно ли быть в церкви в маске и не целовать иконы?

На первой неделе Великого поста, начавшегося в понедельник, церковные спикеры напомнили журналистам, зачем он существует в истории Церкви и как его соблюдать в наши времена.
На первой неделе Великого поста, начавшегося в понедельник, церковные спикеры напомнили журналистам, зачем он существует в истории Церкви и как его соблюдать в наши времена.
Два вектора Великого поста
Отец Максим выделил несколько векторов, важный для поста, и первым из них назвал освобождение человека от привычных зависимостей.
Помимо ограничений в питании, исключении мясных и молочных продуктов, в пост стоит обратить внимание на все свои неумеренности. Не стоит оставлять без внимания пристрастие к табакокурению, если оно у вас есть, излишнее пристрастие к алкоголю, а также не так давно возникшую зависимость людей от виртуальной действительности.
— Не то, что в метро, в доме человека иногда не найдешь глаз, смотрящих куда-то вне смартфона, — с иронией подчеркнул о. Максим, посоветовав записать себе на пост задание по уменьшению пребывания в интернете.
Другой важный вектор — личные духовные усилия христианина, без которых все превращается «в лучшем случае в великопостную диету». Устремлять свое сердце к Богу и видеть людей более милосердным взглядом, чаще вспоминать родителей, обращать внимание на тех людей, которым в самом деле трудно в этой жизни.
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил о ценности богослужений и об активном богослужебном расписании Патриарха в дни Великого поста, и также посоветовал соблюдать «информационный пост», сократив пребывания в соцсетях, почти у всех имеющих репутацию хронофага — и начать борьбы с «пожирателем времени».
Вино разрешено, а пристрастие к вину — нет
Устав разрешает в пост вино, но при этом, конечно, предполагается мера в его употреблении. Но Великой пост — хороший повод отказаться от употребления вина, а уж трапезы в храмах точно должны давать примеры трезвости — и духовной, и физической.
Владимир Легойда также обратил внимание любителей повторять поговорку: «Что угодно ешьте, людей не ешьте» — на то, что это недавняя новация, за которой часто прячется нежелание соблюдать пост. А поскольку человек — существо психосоматическое, то утверждение «да не важно, что мы едим» вряд ли правдиво. Важен пост и в еде.
Главврач церковной больницы им. святителя Алексия Алексей Жаров назвал традицию поста мудрой и разумной, дающей человеку ощущение не только духовной, но и физической радости. Врачебные предупреждения он адресовал не столько постящимся, сколько выходящим из поста методом непомерной трапезы в праздник. По причине поста никто в больницу не попадал, а с панкреатитом по причине неумеренного разговления — не раз, причем, иногда даже в реанимацию.
Как избежать авитаминоза?
В больнице святителя Алексия до 30 процентов пациентов — священники, монахи и глубоко верующие люди, в больнице всегда есть постная пища, и конфликтов между рекомендациями священников и врачей по лечебному питанию не было ни разу. При заболеваниях, требующих усиленного питания, например, при анемии или онкологических заболеваниях, человек есть в пост мясо, но такое питание следует воспринимать как элемент лечения.
Два года назад у 44 медиков больницы им. святителя Алексия брали кровь до и после поста, был обнаружен авитаминоз по группе витаминов B, по всем остальным элементам все было близко к норме, отметил главврач больницы. Поэтому учитывая, что весна — время авитаминоза, он рекомендовал постящимся мультивитамины с минеральными добавками.
Протоиерей Максим Козлов не порекомендовал увлекаться суррогатами вроде соевого мяса («лучше есть то, что называется своими именами») и напомнил, что в Великий пост можно есть морепродукты как своего рода «плоды моря»,
В каком пути отменяется пост?
Не стоит также импровизировать по поводу правила «в пути пост отменяется». Если это кругосветное путешествие Федора Конюхова, военная служба или командировка, в которой по каким-то серьезным причинам нет возможности поститься. А если это путешествие на «Сапсане» в Петербург (где, кстати, есть постное меню), то вряд ли стоит отменять пост, считает протоиерей Максим Козлов.
Не надо также разводить особой борьбы со страстями вокруг творога и кефира. «Что-то я мало встречал людей, одержимых страстью к кефиру», — с почти неуловимой иронией заметил о. Максим.
Военнослужащие и учащиеся учебных заведений получали послабления в посте еще в 19 веке, обратил внимание Алексей Заров. Верующие спортсмены, занятые лечебной физкультурой, спокойно постятся и ни разу не падали в обморок на фитнес-тренировках.
Пост и коронавирус
— Наш долг — служить у Престола Божия в мире и войне, благополучии и неблагополучии, и в случае эпидемий — тоже. Православные христиане верят, что через Причастие святых Христовых Таин нельзя заразиться, — сказал протоиерей Максим Козлов, отметив при этом, что от чихания простуженного человека в храме подхватить простуду можно вполне. Поэтому чихающим и кашляющим надо хорошо подумать и ради милосердия к ближним не ходить в храм, а для Причастия пригласить священника в дом.
В Италии, сообщил священник, были сделаны государственные предписания о десятидневном карантине, адресованные в том числе и храмам. Митрополит Антоний, патриарший экзарх Западной Европы, дал распоряжение о приостановке служб и в православных храмах русской церкви в Италии, но речь все-таки о конкретной ситуации и определенном сроке, подчеркнул протоиерей Максим Козлов.
Боящиеся заражения коронавирусом в Русской церкви могут приходить на службу в масках и молиться перед иконами, не прикладываясь к ним. Молитва выше тактильного соприкосновения, отметил протоиерей Максим Козлов.
Положение в Москве отнюдь не угрожающее, считает Алексей Заров, несмотря на то, что сейчас время традиционного весеннего обострения ОРВИ, в больничных стационарах не объявлялись карантины — обстановка спокойная.
Типикон, определяющий правила поста, писался для всей вселенской православной церкви, и ни в одной букве не изменялся, отмечают спикеры Церкви, подчеркивая при этом, что по букве он нигде и не исполнялся. И это не грехи и отступление, а то самое Единство в многообразии, всегда свойственное настоящей Церкви.
Так, например, в Греции, в первый день Великого поста накрывается обильный постный стол, а в России многие сидят на просфорах и воде.
— Впрочем, если перечитать «Лето Господне» Ивана Шмелева, как прекрасный памятник старому русскому православному благочестию, или «В лесах» и «На горах» Мельникова-Печерского, — напомнил протоиерей Максим Козлов, — то обнаружишь там такое разнообразие еды на велипостном столе, до которого далеко современным рестораторам.
Есть свои традиции в Грузии, в Сербии. Отличаются и великопостные богослужения. В Русской церкви священник торжественно читает молитву св. Ефрема Сирина (Го́споди и Влады́ка живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми), а в Греческой ее незаметно читает чтец. У нас маркер Великого поста — Канон св. Андрея Критского, а у греков — акафист Пресвятой Богородице.
Велосипед должен ехать в гору
Интересную метафору поста предложили церковные спикеры. Пост не противоречит обычной жизни христианина, которая должна состоять прежде всего из любви к Богу и любви к ближнему. А пост — это время увеличения усилий на этом пути. Велосипед все равно едет в гору, но в пост на педальки нажимают сильнее.
Молитва преподобного Ефрема Сирина, в переложении Александра Сергеевича Пушкина:
«Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.»
Источник: РГ