Пост: Как и зачем соблюдать Великий пост. Как пить вино? Можно ли быть в церкви в маске и не целовать иконы?

Чихающим и кашляющим надо хорошо подумать и ради милосердия к ближним не ходить в храм, а для Причастия пригласить священника в дом.

Смысл поста в том, что он ведет нас к празднику Пасхи

На первой неделе Великого поста, начавшегося в понедельник, церковные спикеры напомнили журналистам, зачем он существует в истории Церкви и как его соблюдать в наши времена.

На первой неделе Великого поста, начавшегося в понедельник, церковные спикеры напомнили журналистам, зачем он существует в истории Церкви и как его соблюдать в наши времена.

Два вектора Великого поста



Смысл поста в том, что он ведет нас к празднику Пасхи, Христову воскресению, которое является краеугольным камнем христианской веры, напомнил известный богослов, настоятель храма преп. Серафима Саровского на Краснопресненской набережной протоиерей Максим Козлов.

Отец Максим выделил несколько векторов, важный для поста, и первым из них назвал освобождение человека от привычных зависимостей.

Помимо ограничений в питании, исключении мясных и молочных продуктов, в пост стоит обратить внимание на все свои неумеренности. Не стоит оставлять без внимания пристрастие к табакокурению, если оно у вас есть, излишнее пристрастие к алкоголю, а также не так давно возникшую зависимость людей от виртуальной действительности.

— Не то, что в метро, в доме человека иногда не найдешь глаз, смотрящих куда-то вне смартфона, — с иронией подчеркнул о. Максим, посоветовав записать себе на пост задание по уменьшению пребывания в интернете.

Другой важный вектор — личные духовные усилия христианина, без которых все превращается «в лучшем случае в великопостную диету». Устремлять свое сердце к Богу и видеть людей более милосердным взглядом, чаще вспоминать родителей, обращать внимание на тех людей, которым в самом деле трудно в этой жизни.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил о ценности богослужений и об активном богослужебном расписании Патриарха в дни Великого поста, и также посоветовал соблюдать «информационный пост», сократив пребывания в соцсетях, почти у всех имеющих репутацию хронофага — и начать борьбы с «пожирателем времени».

Вино разрешено, а пристрастие к вину — нет

Устав разрешает в пост вино, но при этом, конечно, предполагается мера в его употреблении. Но Великой пост — хороший повод отказаться от употребления вина, а уж трапезы в храмах точно должны давать примеры трезвости — и духовной, и физической.

Владимир Легойда также обратил внимание любителей повторять поговорку: «Что угодно ешьте, людей не ешьте» — на то, что это недавняя новация, за которой часто прячется нежелание соблюдать пост. А поскольку человек — существо психосоматическое, то утверждение «да не важно, что мы едим» вряд ли правдиво. Важен пост и в еде.

Главврач церковной больницы им. святителя Алексия Алексей Жаров назвал традицию поста мудрой и разумной, дающей человеку ощущение не только духовной, но и физической радости. Врачебные предупреждения он адресовал не столько постящимся, сколько выходящим из поста методом непомерной трапезы в праздник. По причине поста никто в больницу не попадал, а с панкреатитом по причине неумеренного разговления — не раз, причем, иногда даже в реанимацию.

Как избежать авитаминоза?

В больнице святителя Алексия до 30 процентов пациентов — священники, монахи и глубоко верующие люди, в больнице всегда есть постная пища, и конфликтов между рекомендациями священников и врачей по лечебному питанию не было ни разу. При заболеваниях, требующих усиленного питания, например, при анемии или онкологических заболеваниях, человек есть в пост мясо, но такое питание следует воспринимать как элемент лечения.

Два года назад у 44 медиков больницы им. святителя Алексия брали кровь до и после поста, был обнаружен авитаминоз по группе витаминов B, по всем остальным элементам все было близко к норме, отметил главврач больницы. Поэтому учитывая, что весна — время авитаминоза, он рекомендовал постящимся мультивитамины с минеральными добавками.

Протоиерей Максим Козлов не порекомендовал увлекаться суррогатами вроде соевого мяса («лучше есть то, что называется своими именами») и напомнил, что в Великий пост можно есть морепродукты как своего рода «плоды моря»,

В каком пути отменяется пост?



Отец Максим Козлов, правда, предупредил, что бывают «болезни и болезни». Химиотерапия это одно дело, но насморк — совсем другое, и он не должен становиться удобным поводом «прополоскать горло алкоголем». И если тебе предписана печень на пару и без соли, это не значит, что ты можешь разрешить себе все ресторанные стейки. Не нужно прибегать к расширительным толкованиям предписаний врачей.Не стоит также импровизировать по поводу правила «в пути пост отменяется». Если это кругосветное путешествие Федора Конюхова, военная служба или командировка, в которой по каким-то серьезным причинам нет возможности поститься. А если это путешествие на «Сапсане» в Петербург (где, кстати, есть постное меню), то вряд ли стоит отменять пост, считает протоиерей Максим Козлов.

Не надо также разводить особой борьбы со страстями вокруг творога и кефира. «Что-то я мало встречал людей, одержимых страстью к кефиру», — с почти неуловимой иронией заметил о. Максим.

Военнослужащие и учащиеся учебных заведений получали послабления в посте еще в 19 веке, обратил внимание Алексей Заров. Верующие спортсмены, занятые лечебной физкультурой, спокойно постятся и ни разу не падали в обморок на фитнес-тренировках.

Пост и коронавирус



Что касается неожиданных дилетантских предупреждений об особом порядке служб в связи с угрозой эпидемии коронавируса, почему-то прозвучавших от непонятно откуда взявшихся казаков, то никаких благословлений священноначалия об изменении порядка богослужения нет, подчеркнули спикеры.

— Наш долг — служить у Престола Божия в мире и войне, благополучии и неблагополучии, и в случае эпидемий — тоже. Православные христиане верят, что через Причастие святых Христовых Таин нельзя заразиться, — сказал протоиерей Максим Козлов, отметив при этом, что от чихания простуженного человека в храме подхватить простуду можно вполне. Поэтому чихающим и кашляющим надо хорошо подумать и ради милосердия к ближним не ходить в храм, а для Причастия пригласить священника в дом.

В Италии, сообщил священник, были сделаны государственные предписания о десятидневном карантине, адресованные в том числе и храмам. Митрополит Антоний, патриарший экзарх Западной Европы, дал распоряжение о приостановке служб и в православных храмах русской церкви в Италии, но речь все-таки о конкретной ситуации и определенном сроке, подчеркнул протоиерей Максим Козлов.

Боящиеся заражения коронавирусом в Русской церкви могут приходить на службу в масках и молиться перед иконами, не прикладываясь к ним. Молитва выше тактильного соприкосновения, отметил протоиерей Максим Козлов.

Положение в Москве отнюдь не угрожающее, считает Алексей Заров, несмотря на то, что сейчас время традиционного весеннего обострения ОРВИ, в больничных стационарах не объявлялись карантины — обстановка спокойная.



Типикон, определяющий правила поста, писался для всей вселенской православной церкви, и ни в одной букве не изменялся, отмечают спикеры Церкви, подчеркивая при этом, что по букве он нигде и не исполнялся. И это не грехи и отступление, а то самое Единство в многообразии, всегда свойственное настоящей Церкви.Так, например, в Греции, в первый день Великого поста накрывается обильный постный стол, а в России многие сидят на просфорах и воде.

— Впрочем, если перечитать «Лето Господне» Ивана Шмелева, как прекрасный памятник старому русскому православному благочестию, или «В лесах» и «На горах» Мельникова-Печерского, — напомнил протоиерей Максим Козлов, — то обнаружишь там такое разнообразие еды на велипостном столе, до которого далеко современным рестораторам.

Есть свои традиции в Грузии, в Сербии. Отличаются и великопостные богослужения. В Русской церкви священник торжественно читает молитву св. Ефрема Сирина (Го́споди и Влады́ка живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми), а в Греческой ее незаметно читает чтец. У нас маркер Великого поста — Канон св. Андрея Критского, а у греков — акафист Пресвятой Богородице.

Велосипед должен ехать в гору

Интересную метафору поста предложили церковные спикеры. Пост не противоречит обычной жизни христианина, которая должна состоять прежде всего из любви к Богу и любви к ближнему. А пост — это время увеличения усилий на этом пути. Велосипед все равно едет в гору, но в пост на педальки нажимают сильнее.

Молитва преподобного Ефрема Сирина, в переложении Александра Сергеевича Пушкина:

«Владыко дней моих! Дух праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи.»

Источник: РГ