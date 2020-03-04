Определяем характер человека по цвету глаз: Кареглазые люди обладают не самым легким характером

Есть интересная теория о том, что раньше у всех людей на земле глаза были одного цвета — карие, но после наступления ледникового периода и изменения погодных условий, в результате мутации, появились люди с зелеными, серыми, синими и голубыми глазами.

Обладатели голубых глаз имеют спокойный и уравновешенный характер

Говорят, что глаза — это зеркало души. А как же цвет глаз, может ли он что-то рассказать о характере нашего собеседника? Физиономисты утверждают, что может, давайте узнаем, что именно.

Есть интересная теория о том, что раньше у всех людей на земле глаза были одного цвета — карие, но после наступления ледникового периода и изменения погодных условий, в результате мутации, появились люди с зелеными, серыми, синими и голубыми глазами. Как это повлияло на их характер?

Зеленые глаза. Обладатели зеленых глаз — сама нежность и доброта, пока дело не касается жизненно важных для них решений, тогда они проявляют всю свою решительность и жесткость характера. Они идеальные руководители: справедливы, надежны, напористы, способны найти выход даже из самой сложной ситуации. Это идеальный тип руководителя. В любви искренни и верны, никогда не предадут своего избранника, так как сами его выбрали. У них очень много друзей, они легки и ненавязчивы в общении, с ними всегда интересно, они умеют слушать и слышать.



Основные черты характера: надежны, стабильны, терпеливы, решительны.

Карие глаза. Кареглазые люди обладают не самым легким характером, они очень темпераментны и импульсивны, могут быть резкими и раздражительными. Поэтому если у вашего руководителя карие глаза — держитесь! Это лидеры по натуре, которые свою персону ставят выше всех и требуют того же от окружающих. Но ко всему этому они очень умны и мудры, часто в сложных ситуациях принимают верные решения, не терпят монотонности и однообразия, готовы даже пожертвовать материальным достатком и комфортом, ради новых впечатлений и интересной работы. Обладатели карих глаз очень легко влюбляются, но так же быстро и остывают к своему избраннику, поэтому их всегда нужно заинтересовывать и удивлять, чтобы удержать.

Основные черты характера: упрямы, вспыльчивы, заносчивы

Светло-карие глаза. Несмотря на свою замкнутость и нерешительность, люди с данным цветом глаз очень трудолюбивы и старательны, они очень обязательны и исполнительны, на них можно положиться. Не терпят быть «мальчиками на побегушках», достигают значительных успехов в карьере, когда им доверяют и отправляют в самостоятельное плавание. Эти люди очень ранимы и впечатлительны, долго переживают обиду, но не показывают этого.

Основные черты характера: замкнуты, нерешительны, мечтательны.

Голубые глаза. Обладатели голубых глаз имеют спокойный уравновешенный характер, с виду очень ранимы и впечатлительны, но на самом деле холодны и расчетливы. Не терпят рутины и монотонности, брак их тяготит, так как быстро теряют интерес к партнеру. Конечно, если партнер будет вечным фейерверком, то в таких отношениях обладателю голубых глаз будет комфортно. Люди настроения, вспыльчивы, могут впасть в беспричинную депрессию, часто сердятся.

Основные черты характера: целеустремленны, спокойны, обидчивы

Синие глаза. Очень обаятельные и романтичные натуры, капризны, обидчивы. Любят руководить людьми, но делать это не явно, а издалека, раздавая указания. Непредсказуемы, очень легко влюбляются и завораживают партнера, но в отношениях очень требовательны, конфликтны, любят спорить и отстаивать свою точку зрения, даже когда не разбираются в ситуации. Часто впадают в крайности, обладают силой и решительностью, которую прячут под маской наивности.

Основные черты характера: сентиментальны, романтичны, эмоциональны

Серые глаза. Логический ум и целеустремленность позволяют обладателям серых глаз твердо стоять на ногах и добиваться желаемого. Не пасуют перед трудностями, решают проблемы быстро и максимально выгодно для себя. Спокойный и романтичный нрав толкает их на поиск более авантюрного и подвижного партнера, с которым обычно связывают свою жизнь раз и навсегда, так как не склонны к изменам.

Основные черты характера: умны, решительны, практичны, любознательны

Желтые глаза. Это самый загадочный и необычный цвет глаз, неудивительно, что и характер у их обладателей тоже не самый обычный. Это очень яркие неординарные личности, они очень артистичны и талантливы. Не привыкли никому подчиняться или жить по правилам. Очень развита интуиция, поэтому прекрасно чувствуют людей, видят наигранность и фальшь. Готовы горой стоять за любимого человека, но требуют полного подчинения и верности.

Основные черты характера: непредсказуемы, эмоциональны, артистичны

Источник: kolobok.ua