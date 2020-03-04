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Как приучить ребенка к горшку: ребенок должен видеть горшок с 4-5 месяцев

14:01 04.03.2020 Фото: pixabay.com
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Маленькие детки — это визуалы в первую очередь. Поэтому для их поощрения необходимо подобрать подходящий горшок. Надо, чтобы ребенку понравилось сидеть на горшке.

Как приучить ребенка к горшку: ребенок должен видеть горшок с 4 5 месяцев
Расскажите ребенку, как пользоваться туалетом

Процесс приучения ребенка к горшку может казаться не таким простым, как нам кажется.
Однако не стоит опускать руки раньше времени. Сегодня мы расскажем о главных хитростях этого непростого вопроса.

Обустройте туалет

Если ребенок не оказывает сопротивления и вас это устраивает, то вы можете приучить малыша сразу ко взрослой жизни. Соорудите специальный горшок, крепящийся к унитазу в туалете. Поставь дополнительную скамеечку, чтобы крохе легче было забираться и спускаться.

Личный пример
Расскажите ребенку, как пользоваться туалетом. Обязательно сделайте акцент на том, что он уже взрослый. А еще лучше покажите на своем примере. Дети быстро впитывают действия взрослых.

Хвалите за успехи
Поначалу поощряйте малыша после каждого успешного раза: дарите книжки, игрушки или просто свою любовь и объятия. Но не уходите в крайности, чтобы обычное управление нужды не стало конечной целью всего. В дальнейшем будет достаточно простого одобрения. И, конечно, нельзя акцентировать внимание на неудачах малыша, чтобы на первых порах не отбить его желание.

Красивый горшок
Маленькие детки — это визуалы в первую очередь. Поэтому для их поощрения необходимо подобрать подходящий горшок. Надо, чтобы ребенку понравилось сидеть на горшке. Но будь осторожна – у этой практики есть и оборотная сторона медали. Ребенок может не слазить с горшка, и вскоре станет насущным вопрос, как отучить его от горшка.

Источник: kolobok.ua

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