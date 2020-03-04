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Правила рыбалки могут изменить в России: надо будет заключать договор

15:45 04.03.2020 Фото: ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ
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Не на всех водных объектах утверждены перечни рыболовных участков.

Правила рыбалки могут изменить в России: надо будет заключать договор
Правила рыбалки могут изменить в 2021 году

Депутаты Новгородской областной Думы предлагают разрешить промышленный вылов рыбы на основе договоров пользования водными биоресурсами. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам 4 марта.

Законопроект разработан новгородскими депутатами в целях уточнения принятого в 2004 году закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Речь идёт о промышленной ловле рыбы во внутренних водоёмах. Согласно указанному закону, ловить рыбу в промышленных масштабах на таких объектах разрешается только при наличии договора пользования рыболовным участком, если орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации утвердил перечень рыболовных участков и если не установлен общий допустимый улов рыбы и других биоресурсов.

Как отмечают авторы инициативы, не на всех водных объектах утверждены перечни рыболовных участков. Но при этом часто не установлен общий допустимый улов водных биоресурсов, что подразумевает обязательное наличие договора пользования рыболовным участком. Существует также другой вид договора — о пользовании водными биоресурсами. Но возможность заключения такого договора в законодательстве не прописана.

На озере Ильмень в Новгородской области рыбаки ловят рыбу неводами и плавными сетями по акватории всего водоема. Депутаты областного заксобрания считают, что формирование перечня рыболовных участков будет ущемлять права и интересы хозяйствующих субъектов, с которыми в настоящее время заключены договора о закреплении долей квот на вылов рыбы сроком на 15 лет.
Законопроект предлагает установить, что биоресурсы во внутренних водных объектах можно добывать как на основании договора пользования водными биоресурсами, так и по договору пользования рыболовным участком. «Это будет способствовать рациональному использованию рыбных запасов на внутренних водных объектах, и позволит привлечь в рыбную отрасль новых участников предпринимательской деятельности», — говорится в пояснении к проекту

Источник: Парламентская газета

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