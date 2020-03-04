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Календарь питания по дням на Великий пост 2020

20:07 04.03.2020 Фото: pixabay.com
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Великий пост считается самым строгим и символизирует 40-дневный поход Иисуса Христа в пустыню, когда Спаситель ничего не ел и подвергался искушениям, а Страстная неделя – последние семь дней его жизни. 19 апреля, Пасха или Светлое Христово Воскресение – разрешается любая пища.

Календарь питания по дням на Великий пост 2020
Великий пост считается самым строгим и символизирует 40-дневный поход Иисуса Христа в пустыню

Стартовал Великий пост-2020, предваряющий Пасху. В этом материале вы узнаете, как питаться в Великий пост: календарь питания по дням.
Великий пост перед Пасхой 2020 продолжается со 2 марта до 18 апреля. Поэтому все даты церковного календаря основываются на постных дня. Великий пост считается самым строгим и символизирует 40-дневный поход Иисуса Христа в пустыню, когда Спаситель ничего не ел и подвергался искушениям, а Страстная неделя – последние семь дней его жизни.

Великий пост 2020: календарь питания

Первая неделя: 2-8 марта

2 марта – очень строгий пост, можно только воду

3 марта – сухоядение (сырая пища без масла, фрукты и овощи, орехи, мед, черный хлеб)

4 марта – сухоядение

5 марта – сухоядение

6 марта – сухоядение

7 марта – горячая пища с маслом

8 марта – горячая пища с маслом и немного вина

Календарь питания по дням в великий пост

Вторая неделя: 9-15 марта

9 марта – сухоядение

10 марта – горячая пища без масла

11 марта – сухоядение

12 марта – горячая пища без масла

13 марта – сухоядение

14 марта – горячая пища с маслом

15 марта – горячая пища с маслом, вино

Календарь питания по дням в великий пост

Третья неделя: 16-22 марта

16 марта – сухоядение

17 марта – горячая пища без масла

18 марта – сухоядение

19 марта – горячая пища без масла

20 марта – сухоядение

21 марта – горячая пища с маслом

22 марта – горячая пища с маслом, вино

Календарь питания по дням в великий пост

Четвертая неделя: 23-29 марта

23 марта – сухоядение

24 марта – горячая пища без масла

25 марта – сухоядение

26 марта – горячая пища без масла

27 марта – сухоядение

28 марта – горячая пища с маслом

29 марта – горячая пища с маслом, немного вина

Календарь питания по дням в великий пост

Пятая неделя: 30 марта – 5 апреля

30 марта – сухоядение (сухофрукты, свежие овощи и фрукты, черный хлеб)

31 марта – горячая пища без масла

1 апреля – сухоядение

2 апреля – горячая пища без масла

3 апреля – сухоядение

4 апреля – горячая пища с маслом

5 апреля – горячая пища с маслом, вино

Календарь питания по дням в великий пост

Шестая неделя: 6-12 апреля

6 апреля – сухоядение

7 апреля, Благовещение – разрешается горячая пища с растительным маслом и рыба

8 апреля – сухоядение

9 апреля – горячая пища без масла

10 апреля – сухоядение

11 апреля, Лазарева суббота – горячая пища с маслом

12 апреля, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) – горячая пища с растительным маслом, вино и рыба

Календарь питания по дням в великий пост

Седьмая (страстная) неделя: 13-19 апреля

13 апреля – сухоядение

14 апреля – горячая пища без масла

15 апреля – сухоядение

16 апреля – горячая пища без масла

17 апреля – полное воздержание от пищи, только вода

18 апреля, последний день Великого поста – сухоядение

19 апреля, Пасха или Светлое Христово Воскресение – разрешается любая пища.

Источник: hochu.ua

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