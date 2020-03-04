Большая попа: 24-летняя Наташа Краун отращивает самую огромную пятую точку в мире

Девушка рассказывает, что когда просыпается утром, первым делом осматривает свои ягодицы, но каждый раз ей хочется увеличить их , чтобы они были еще больше.

24 летняя модель трижды делала процедуру увеличения ягодиц

«Чем больше я наберу веса, тем лучше будет задница. Я сделаю все возможное, чтобы заиметь самую большую задницу в мире», — делится Наталья.

Первую операцию по увеличению ягодиц девушка сделала в 20 лет. Сейчас же хирургам приходится использовать жир для пересадки на ягодицы с других частей тела девушки.

Родители девушки умоляют ее остановится и не губить свое тело, даже обзывают Наташу коровой. Но это не останавливает ее проводить эксперимент со своей внешностью дальше, ведь количество подписчиков в социальных сетях девушки только увеличивается с каждым днем