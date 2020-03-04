Большая попа: 24-летняя Наташа Краун отращивает самую огромную пятую точку в мире

24 летняя девушка Наташа Краун из Швеции старается заиметь самую большую попу в мире. Она сидит на высококалорийной диете и уже поправилась на 25 килограмм. Большая попа позволяет девушке чувствовать себя безумно сексуальной.
Сейчас интересное место Наташи достигает двух метров. Для такого роста своих ягодиц ей приходится кушать много пиццы, пасты и до 15 банок шоколадной пасты Нутеллы ежемесячно.
Девушка рассказывает, что когда просыпается утром, первым делом осматривает свои ягодицы, но каждый раз ей хочется увеличить их , чтобы они были еще больше.
«Чем больше я наберу веса, тем лучше будет задница. Я сделаю все возможное, чтобы заиметь самую большую задницу в мире», — делится Наталья.
Первую операцию по увеличению ягодиц девушка сделала в 20 лет. Сейчас же хирургам приходится использовать жир для пересадки на ягодицы с других частей тела девушки.
Родители девушки умоляют ее остановится и не губить свое тело, даже обзывают Наташу коровой. Но это не останавливает ее проводить эксперимент со своей внешностью дальше, ведь количество подписчиков в социальных сетях девушки только увеличивается с каждым днем