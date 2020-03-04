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Красота / Общество

Большая попа: 24-летняя Наташа Краун отращивает самую огромную пятую точку в мире

16:03 04.03.2020 Фото: Открытые источники
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Девушка любит гулять и ощущать что все ее тело дребезжит и дрожит, от этого она даже возбуждается.

Большая попа: 24 летняя Наташа Краун отращивает самую огромную пятую точку в мире
Девушка с большими ягодицами чувствует себя самой сексуальной

24 летняя девушка Наташа Краун из Швеции старается заиметь самую большую попу в мире. Она сидит на высококалорийной диете и уже поправилась на 25 килограмм. Большая попа позволяет девушке чувствовать себя безумно сексуальной.

Сейчас интересное место Наташи достигает двух метров. Для такого роста своих ягодиц ей приходится кушать много пиццы, пасты и до 15 банок шоколадной пасты Нутеллы ежемесячно.

Девушка рассказывает, что когда просыпается утром, первым делом осматривает свои ягодицы, но каждый раз ей хочется увеличить их , чтобы они были еще больше.

Большая попа: 24 летняя Наташа Краун отращивает самую огромную пятую точку в мире

24 летняя модель трижды делала процедуру увеличения ягодиц

«Чем больше я наберу веса, тем лучше будет задница. Я сделаю все возможное, чтобы заиметь самую большую задницу в мире», — делится Наталья.

Первую операцию по увеличению ягодиц девушка сделала в 20 лет. Сейчас же хирургам приходится использовать жир для пересадки на ягодицы с других частей тела девушки.

Родители девушки умоляют ее остановится и не губить свое тело, даже обзывают Наташу коровой. Но это не останавливает ее проводить эксперимент со своей внешностью дальше, ведь количество подписчиков в социальных сетях девушки только увеличивается с каждым днем

Большая попа: 24 летняя Наташа Краун отращивает самую огромную пятую точку в мире

Первую операцию по увеличению ягодиц девушка сделала в 20 лет

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От редакции

Как вам такие внушительные размеры ягодиц? Зачем она это делает?

Аноним, 04 марта 2020 16:22
Малоэстетичная смесь жира и силикона, говоря мягко.

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