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«По щелчку» нельзя избавить от нефтезависимости Россию, заявил Путин

16:33 04.03.2020 Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС
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«По щелчку» нельзя избавить от нефтезависимости Россию, заявил Путин

По щелчку нельзя избавить от нефтезависимости Россию, заявил Путин
Путин верит в будущее российской экономики

«Мы хотели уйти [от нефтезависимости] и постепенно уходим, кстати говоря, — сказал он в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». — Мы реально уходим от этого, потому что доля ненефтегазовых доходов растет». «Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев», — добавил президент.

Он отметил, что его беспокоит стагнация реальных доходов россиян, которую глава государства объяснил резким — почти в два раза — падением цен на энергоносители. Путин признал, граждане страны не могут «ждать годами» решения вопроса роста реальных доходов. «Я это прекрасно понимаю, я вообще понимаю, что это одна из ключевых социальных проблем. Мы должны что-то сделать, правительство должно что-то сделать, < ...> способов много», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, «наряду с таргетированием инфляции нужно поднимать реальные доходы граждан — это совершенно очевидно». «В условиях нашей структуры экономики это не так просто, но дополнительные усилия правительство точно обязано предпринять, сейчас мы это и обсуждаем», — уточнил глава государства. Он отметил, что в том числе для решения этой проблемы было инициированы национальные проекты «с тем, чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе».

Отвечая на вопрос журналиста ТАСС Андрея Ванденко о персональной ответственности чиновников за снижение доходов населения и рост бедности, президент напомнил, что здесь речь может идти и о факторах, которые не зависят от властей страны. «Есть и объективные обстоятельства, понимаете, — пояснил он. — Ну что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке?»

Снижение инфляции
Кроме того, Путин обратил внимание на значительное снижение уровня инфляции по сравнению с 1990-ми годами. «В 1999 году, когда я стал председателем правительства, она [инфляция] была 35-36%, по-моему, в 1992 году было 2600 пунктов», — напомнил президент, указав, что сейчас этот показатель «крутится в районе 3%».

Он подчеркнул, что это имеет серьезное значение для граждан, потому что «люди очень чувствуют, когда инфляция растет и цены поднимаются». «Реально люди чувствуют это на своем кошельке», — заметил президент.

Источник: ТАСС

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От редакции

Когда в России кончится нефть?

Аноним, 04 марта 2020 16:44
"По щелчку» нельзя избавить от нефтезависимости Россию"

Да ладно!!! А мужики то не знают.....
А за 20 лет можно было сделать что-то кроме как пальцами щелкать да цап-царапами вечными заниматься???????????????
Аноним, 04 марта 2020 16:45
НВР:
Никогда. Потому что через 15 лет она даром никому не будет нужна и российский народ будет её на хлеб мазать вместо масла. Потому что на масло денег не будет.
Аноним, 04 марта 2020 16:55
Помню в школе еще в середине 90-х нам "эксперты" тоже предрекали что запасов нефти в мире осталось максимум лет на 20.
Чет не работают все эти предсказания то...
Аноним, 04 марта 2020 16:53
А мы тут живем в той же самой стране, что и президент, и никто даже не догадывается, платя на заправке или за коммунальное тепло, что наши доходы уменьшаются из-за того, что цены на энергоносители падают.
Он точно президент России или какого другого государства?!
Аноним, 04 марта 2020 17:09
Вы тоже должны это понимать, а то "доходы гос-ва падают, но наши не должны!".
Аноним, 04 марта 2020 17:22
Государство свои доходы ежегодно индексирует в виде инфляции - повышением цен на все, что только можно,
А мы-то каким боком к нефтяным доходам причастны?
Аноним, 04 марта 2020 16:54
Не пойму одного, если у страны есть ресурсы, то что плохого в том, чтобы ими пользоваться?
Надо развивать другое - да. Так вроде и развивается. О чем нытье?
Новый мэр, 04 марта 2020 17:19
Ресурсы у страны а доходы от ресурсов у друзей Сечина Миллера Ковальчука Дерипаски и тд.И что у вас развивается, если даже страна маски на случай гриппа не производит, а царь все к войне готовится,воевать то в чем он будет,если китайцы границы не откроют,в портянках и лаптях.
Аноним, 04 марта 2020 17:09
Ю.Шевчук: "Когда кончится нефть, наш президент уйдет"

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