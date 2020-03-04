«По щелчку» нельзя избавить от нефтезависимости Россию, заявил Путин

Путин верит в будущее российской экономики

«Мы хотели уйти [от нефтезависимости] и постепенно уходим, кстати говоря, — сказал он в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». — Мы реально уходим от этого, потому что доля ненефтегазовых доходов растет». «Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев», — добавил президент.

Он отметил, что его беспокоит стагнация реальных доходов россиян, которую глава государства объяснил резким — почти в два раза — падением цен на энергоносители. Путин признал, граждане страны не могут «ждать годами» решения вопроса роста реальных доходов. «Я это прекрасно понимаю, я вообще понимаю, что это одна из ключевых социальных проблем. Мы должны что-то сделать, правительство должно что-то сделать, < ...> способов много», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, «наряду с таргетированием инфляции нужно поднимать реальные доходы граждан — это совершенно очевидно». «В условиях нашей структуры экономики это не так просто, но дополнительные усилия правительство точно обязано предпринять, сейчас мы это и обсуждаем», — уточнил глава государства. Он отметил, что в том числе для решения этой проблемы было инициированы национальные проекты «с тем, чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе».

Отвечая на вопрос журналиста ТАСС Андрея Ванденко о персональной ответственности чиновников за снижение доходов населения и рост бедности, президент напомнил, что здесь речь может идти и о факторах, которые не зависят от властей страны. «Есть и объективные обстоятельства, понимаете, — пояснил он. — Ну что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке?»

Снижение инфляции

Кроме того, Путин обратил внимание на значительное снижение уровня инфляции по сравнению с 1990-ми годами. «В 1999 году, когда я стал председателем правительства, она [инфляция] была 35-36%, по-моему, в 1992 году было 2600 пунктов», — напомнил президент, указав, что сейчас этот показатель «крутится в районе 3%».

Он подчеркнул, что это имеет серьезное значение для граждан, потому что «люди очень чувствуют, когда инфляция растет и цены поднимаются». «Реально люди чувствуют это на своем кошельке», — заметил президент.

Источник: ТАСС