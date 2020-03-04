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Полотенцем избила на видео ребенка воспитательница в Казахстане

18:30 04.03.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Ребенок плакал, просился домой, жаловался, что здесь бьют детей, которые не слушаются, тапочками и вешалками.

Полотенцем избила на видео ребенка воспитательница в Казахстане
Воспитатель бьет детей

В Казахстане воспитательница избила ребенка полотенцем. Произошедшее заснял на видео один из воспитанников, и затем эти кадры появились на странице «Понтий Пилат» в Facebook.

Как сказано в подписи к ролику, инцидент произошел в Актюбинском областном детском костно-туберкулезном санатории «Чайка».

«Ребенок плакал, просился домой, жаловался, что здесь бьют детей, которые не слушаются, тапочками и вешалками. Честно говоря, мы не верили, думая, что он обманывает, но когда он прислал видео, мы были в шоке. В учреждении никаких условий, дети лежат на полу. Собственно, вы видите все на видео. Прошу принять меры компетентным органам», — говорится в сообщении.

Как пишет издание dknews.kz, после публикации видео отдел полиции №4 Алматинского района начал досудебное расследование по статье 140 части 2 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Источник: РЕН ТВ

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