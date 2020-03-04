Запаха сексуально возбужденных женщин ощущают мужчины. И невозбужденных тоже

В ходе экспериментов мужчины обрабатывали запахи подмышек анонимных женщин. Оказалось, что мужчины чувствуют сексуальное возбуждение противоположного пола и расценивают их запахи как более привлекательные.

Запаха сексуально возбужденных женщин ощущают мужчины

Исследование учёных из Кентского университета доказывает способность мужчин различать запахи сексуально возбуждённых и невозбуждённых женщин. Научная работа опубликована в Archives of Sexual Behavior, передает MedicalXpress.

В ходе экспериментов мужчины обрабатывали запахи подмышек анонимных женщин. Оказалось, что мужчины чувствуют сексуальное возбуждение противоположного пола и расценивают их запахи как более привлекательные.

-Сигналы, выпущенные вместе с соответствующими визуальными и слуховыми выражениями сексуального интереса, могут производить более сильный общий импульс, который повышает сексуальную мотивацию. Сексуальный интерес может повлечь за собой больше, чем кажется на первый взгляд, и мы надеемся, что текущие результаты побудят к дальнейшим исследованиям для изучения роли сексуальных обонятельных сигналов в человеческом общении, – отметил ведущий автор исследования Арно Висман.