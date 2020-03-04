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Запаха сексуально возбужденных женщин ощущают мужчины. И невозбужденных тоже

21:47 04.03.2020 Фото: pixabay
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В ходе экспериментов мужчины обрабатывали запахи подмышек анонимных женщин. Оказалось, что мужчины чувствуют сексуальное возбуждение противоположного пола и расценивают их запахи как более привлекательные.

Запаха сексуально возбужденных женщин ощущают мужчины. И невозбужденных тоже
Запаха сексуально возбужденных женщин ощущают мужчины

Исследование учёных из Кентского университета доказывает способность мужчин различать запахи сексуально возбуждённых и невозбуждённых женщин. Научная работа опубликована в Archives of Sexual Behavior, передает MedicalXpress.

В ходе экспериментов мужчины обрабатывали запахи подмышек анонимных женщин. Оказалось, что мужчины чувствуют сексуальное возбуждение противоположного пола и расценивают их запахи как более привлекательные.
-Сигналы, выпущенные вместе с соответствующими визуальными и слуховыми выражениями сексуального интереса, могут производить более сильный общий импульс, который повышает сексуальную мотивацию. Сексуальный интерес может повлечь за собой больше, чем кажется на первый взгляд, и мы надеемся, что текущие результаты побудят к дальнейшим исследованиям для изучения роли сексуальных обонятельных сигналов в человеческом общении, – отметил ведущий автор исследования Арно Висман.

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