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Это не важно: против школьного образования для девочек выступил протоирей Дмитрий Смирнов

09:30 05.03.2020 Фото: dimitrysmirnov.ru
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Также протоиерей посоветовал способ воспитания непослушных детей.

Это не важно: против школьного образования для девочек выступил протоирей Дмитрий Смирнов
Протоирей Смирнов считает, что девочек лучше учить готовить и мыть пол

Школы не прививают девочкам необходимые навыки, заявил протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов в эфире радиостанции «Радонеж».
Отвечая на вопрос о воспитании детей, священнослужитель рассказал о женщине, которая не стала отдавать дочь в школу, чтобы та помогала ей с новорожденным ребенком.
«Это же важнее: семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там, в этой школе, делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь», — заявил он.

По мнению Смирнова, помогать родителям с детьми должны именно девочки, а не старшие родственники.

Также протоиерей посоветовал способ воспитания непослушных детей.

«Я бы сразу все выключил: стирку, уборку в ее комнате, кормление. Вот она открывает холодильник — а там ничего. А что там может быть, если ты туда ничего не положил?» — сказал он.
При этом девочки, которым исполнилось 14 лет, могут начать зарабатывать на еду и «на квартплату в объеме занимаемого места в квартире», добавил священнослужитель.
Комментируя высказывание Смирнова, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда подчеркнул, что протоиерей не призывал не отдавать девочек в школы, как об этом написали некоторые издания. Представитель РПЦ пояснил, что в интервью Смирнов рассуждает о преимуществе семейного образования по сравнению со школьным.

«Если кто-то выступает за семейное образование — это еще не повод записать его в мракобесы и враги образования в целом. Я лично не сторонник домашнего образования, но мой близкий друг, предприниматель и меценат, именно на домашнем обучении оставил свою семилетнюю дочь», — добавил он.
Легойда выразил сожаление, что из-за «непрофессионализма, безграмотности или намеренного искажения» слов священника в СМИ их читатели «сделают вывод, что Церковь объявила войну образованию для женщин и девочек, приковывает их к батареям и не пускает в школу».
В феврале Смирнов сравнил живущих в гражданском браке женщин с «бесплатными проститутками». Объясняя свои слова, протоиерей заявил, что критиковал не россиянок, а их партнеров. Позже глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами: по мнению представителя РПЦ, заявление священника было неудачным, однако он руководствовался «благими побуждениями».

Источник: РИА Новости

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От редакции

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Гость Очередной, 05 марта 2020 09:43
профессиональный тролль)))
Зима, 05 марта 2020 09:52
Если смотреть на результат обучения в школе, то можно сделать вывод, что девочки в жизни более успешны в целом. Они и работать успевают и дома на хозяйстве и детей родить, воспитать и не бросить в процессе. Чего он к женскому полу прицепился? Чего ему не хватает?
Что ни месяц, то громкое заявление на всю страну. Пиарится?
Поросёнок Пётр, 05 марта 2020 10:25
В очередной раз задаюсь вопросом, зачем федеральные СМИ транслирую каждое высказывание этого РПЦешного тролля
Аноним, 05 марта 2020 10:47
А вопрос: зачем местные СМИ перепечатывают эту бредятину вас не беспокоит значит?
Меня вот это именно беспокоит, поскольку федеральные СМИ такого уровня не читаю...
Weton, 05 марта 2020 11:03
А затем, чтобы навязывать вам нужную их хозяевам точку зрения, которую они мастерски подают под нужным соусом, а вы послушно именуете "активной гражданской позицией" и умело вами управлять в дальнейшем. Старо как мир...
Аноним, 05 марта 2020 10:25
Как оцениваю? Молодец. Вскрывает нравственные гнойники общества и всё. Умнейший человек.

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