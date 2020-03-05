Неисправность шасси вернула Boeing-737-800 рейса «Новосибирск — Москва» в аэропорт

На борту воздушного судна находилось 94 пассажира, из них двое детей и 9 членов экипажа, никто не пострадал.

Следователи не нашли повреждений стойки шасси

4 марта 2020 года около 06 часов 45 минут местного времени из аэропорта Толмачёво г. Новосибирска по маршруту Новосибирск-Москва вылетел самолет Boeing-737-800. В 07 часов 42 минуты борт осуществил возврат в аэропорт Толмачёво в связи с отсутствие индикации, сигнализирующей об уборке стоек шасси. Воздушное судно благополучно произвело посадку в аэропорту Толмачёво.

На борту воздушного судна находилось 94 пассажира, из них двое детей и 9 членов экипажа.

Указанная неисправность не угрожала безопасности полета. Пострадавших нет.

По данному факту Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского СУТ СК России проводит доследственную проверку.

На место происшествия выехала следственная группа, которая в ходе осмотра каких-либо повреждений у воздушного судна не обнаружила.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Источник: Западно-Сибирское СУ СК на Транспорте