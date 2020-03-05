С Богом. С народом. С семьей: все поправки в Конституцию от Путина прошли первое чтение

Голосование за поправки в конституцию пройдет 22 апреля

Почти полтора месяца рабочая группа, созданная по поручению главы государства, принимала предложения по совершенствованию Основного закона, внимательно изучая каждую инициативу и оставляя после предварительного согласования с главным правовым управлением и президентом самые нужные и уместные из них. В результате такой плодотворной правовой селекции ко второму чтению документа появились нововведения, закрепляющие в Конституции как исторический потенциал государства Российского, объединённого тысячелетней историей и памятью предков, «передавших нам идеалы и веру в Бога», так и статус русского языка как языка государствообразующего народа.

Кроме того, новации устанавливают незыблемость семейных ценностей, заботу о детях, как важную составляющую государственной политики, бережное отношение к старшему поколению, уважение к людям труда и необходимость создания условий для культурного развития нации и сохранения здоровья населения. Все предложенные президентом изменения ко второму чтению проекта закона Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил 4 марта. Второе чтение документа запланировано на 10 марта.

Государство, народ, язык



Объёмный блок поправок в Основной закон касается преодоления внешних вызовов, защиты исторической памяти страны, её культуры и самобытности, суверенитета и территориальной целостности. Изменения также наделяют Российскую Федерацию правом принимать меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности. Россия обеспечивает мирное сосуществование государств и народов, не допускает вмешательства в свои внутренние дела. Действия (за исключением демаркации, редемаркации госграницы), направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к этому, не допускаются.

Объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, a также преемственность в развитии, Россия признаёт исторически сложившееся государственное единство. Наша страна чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Государственным языком на всей территории России устанавливается русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов. В то же время республики вправе развивать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду c государственным языком Российской Федерации.

При этом государство гарантирует всем народам России право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Права коренных малочисленных народов гарантируются в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку, согласно которой в России могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на таких территориях устанавливается указанным федеральным законом.

Семья, культура, здоровье

Особо подчеркивается в представленных дополнениях, что дети являются важнейшим достоянием Российского государства, которое создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. В стране обеспечивается приоритет семейного воспитания, Россия берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

При этом культуру следует расценивать как уникальное наследие многонационального народа Российской Федерации. Культура поддерживается и охраняется государством, которое защищает самобытность всех народов и этнических общностей, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Для сохранения общероссийской культурной идентичности Россия оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, защищает их права, интересы.

Особо подчеркивается в представленных дополнениях, что дети являются важнейшим достоянием Российского государства, которое создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

Предлагается также закрепить в Конституции необходимость сохранения и укрепления общественного здоровья, создания условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.

Защиту семьи, материнства, отцовства и детства предлагается распространить на институт брака как союза мужчины и женщины. В Основном законе закрепляется пункт о создании условий для достойного воспитания детей в семье, a также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.

Экономика, зарплата, пенсии

Поступивший в январе в Госдуму законопроект предусматривал пункт об уважительном отношении к труду россиян: государство гарантирует гражданам минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Также первая редакция проекта уточняла, что система пенсионного обеспечения граждан должна формироваться на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается её эффективное функционирование, осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год. Кроме того, в соответствии c федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование‚ адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

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Ко второму чтению было добавлено, что в Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнёрство, экономическая, политическая и социальная солидарность.

Президент, премьер, министры и губернаторы

Существенные изменения при внесении законопроекта в Госдуму касались и сферы исполнения и наделения властными полномочиями. Согласно поправкам, Президентом России может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет‚ постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет‚ не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Это требование не распространяется на российских граждан, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав РФ.

Поправки ко второму чтению также предусматривают пункт, что одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков.

Вводятся также повышенные требования к лицам, осуществляющим публичную власть, полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства. А именно: к председателю Правительства РФ и его заместителям, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти, высшим должностным лицам субъекта Федерации, руководителям федеральных государственных органов, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, судьям. Им будет на конституционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, а также владение счетами или вкладами в заграничных банках.

Поправки ко второму чтению также предусматривают пункт, что одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков.

При этом есть и возрастное условие: премьер-министром, вице-премьерами, федеральными министрами, губернаторами или руководителями федеральных госструктур могут стать граждане РФ, достигшие 30 лет‚ постоянно проживающие в Российской Федерации. Судьями могут быть граждане РФ, достигшие 25 лет‚ имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет‚ постоянно проживающие в России. Прокурорам в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках.

Федеральное собрание

Госдума получит право утверждать кандидатуру председателя Правительства, предлагаемую Президентом. Назначать утверждённого председателя будет президент. Также Госдумой будут утверждаться кандидатуры заместителей главы кабмина и федеральных министров (за исключением отдельных министров, руководство деятельностью которых осуществляет президент, в частности министров «силового блока») по представлению премьер-министра.

Ко второму чтению предложено уточнить, что депутатом Государственной Думы может быть гражданин России, достигший 21 года. Избранники должны постоянно проживать в России, не иметь гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Руководители федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающие вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться Президентом РФ по итогам консультаций с Советом Федерации. Также к ведению Совета Федерации предлагается отнести прекращение по представлению президента полномочий судей Конституционного суда, Верховного суда, судей кассационных и апелляционных судов — в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство судьи.

Ко второму чтению документа добавлены возрастные ограничения: сенатором может стать гражданин России, достигший 30 лет, который должен постоянно проживать в России, не иметь гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Правительство

В представленных к первому чтению поправках в Госдуму отмечалось, что Правительство обеспечивает проведение единой социально ориентированной государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды. Также за кабмином закреплялась необходимость обеспечивать систему соцзащиты инвалидов, основанную на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни.

Ко второму чтению документа законодатели утвердили за Правительством и меры по поддержке добровольческой деятельности в стране, и обязательность мер по развитию предпринимательства и частной инициативы и обеспечению социального партнёрства в сфере регулирования трудовых и связанных с ними отношений.

Правительство также будет отвечать и за разработку мер по созданию условий для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры, а также благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным.

Конституционный суд

В соответствии с предложениями Владимира Путина, прозвучавшими в Послании Федеральному Собранию, в Основном законе закрепляется норма, сокращающая количество судей Конституционного суда с 19 до 11. По запросу Президента РФ Конституционный суд будет проверять конституционность принятых законов как федеральных, так и региональных до их подписания.

Законотворческая процедура в отношении федеральных конституционных законов и федеральных законов дополняется возможностью президента обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности одобренного парламентом закона до его подписания.

Если КС РФ не подтвердит конституционность федерального конституционного закона или федерального закона, то глава государства возвращает закон в Государственную Думу.

В случае подтверждения конституционности закона президент его подписывает. Если же КС РФ не подтвердит конституционность федерального конституционного закона или федерального закона, то глава государства возвращает закон в Государственную Думу.

Также здесь уточняется, что решения межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, исполнению не подлежат. Данное противоречие должно быть установлено Конституционным судом.

Госсовет

Согласно проекту закона о поправках в Конституцию, президент формирует Государственный совет для обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики. Статус Госсовета будет определяться специальным федеральным законом.

Всенародное голосование



После одобрения президентских поправок к Основному закону страны обеими палатами Федерального Собрания Конституционный суд рассмотрит их на соответствие закону, затем утверждённые парламентом изменения вынесут на общероссийское голосование, которое предлагается провести 22 апреля. Поправки считаются принятыми только в случае, если их одобрят более половины россиян, принявших участие в плебисците. После этого президент должен подписать соответствующий указ и затем опубликован полный текст Конституции с указанием даты вступления поправок в силу.

Источник: Парламентская газета