Монополистом по рытью могил назвала ФАС ЦМУ Бердска

ФАС предупредила мэрию Бердска

В действиях (бездействии) Администрации г. Бердска Новосибирской области установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренные чч. 1, 3 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», согласно которой установлен запрет на совмещение функций федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных органов власти, органов местного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, установленных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, а также наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами указанных органов, в том числе функциями и правами органов государственного контроля и надзора, если иное не установлено Федеральным законом от 30 октября 2007 года N 238-ФЗ «О Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта», Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Федеральным законом «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Муниципальное кладбище г. Бердска является муниципальной собственностью. В целях реализации полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения администрацией города Бердска создано Муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных услуг г. Бердска» (далее — МБУ «ЦМУ г. Бердска»)

МБУ «ЦМУ г. Бердска» является специализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии с постановлением администрации г. Бердска № 3312 от 24.09.2015 г. и п. 4 Устава МБУ «ЦМУ г. Бердска», утвержденного постановлением администрации города Бердска от 09.03.2011 № 564.

Согласно Свидетельству о государственной регистрации права от 19.03.2013 №54-54- 04/019/2013-114 на основании Постановления Администрации г. Бердска № 2426 от 06.07.2012 г. в постоянное (бессрочное) пользование предоставлено городское кладбище с кадастровым номером: 54:32:000000:37 (Новосибирская область, город Бердск, городское кладбище, площадью 469768 кв.м).

Согласно Свидетельству о государственной регистрации права от 26.08.2013 54-54-04/039/2013-86 на основании Постановления Администрации г. Бердска № 1929 от 20.05.2013 г. в постоянное (бессрочное) пользование предоставлено городское кладбище с кадастровым номером: 54:32:010111:52 (Новосибирская область, город Бердск, в районе южной границы Бердского кладбища, площадью 43521 кв.м.).

Согласно Постановлению Администрации г. Бердска от 29.10.2019 № 3583 в постоянное (бессрочное) пользование предоставлено городское кладбище с кадастровым номером: 54:32:000000:3469 (Новосибирская обл., г. Бердск, западнее ул. Кирзаводская, 2, площадью 135285,0 кв.м.).

Согласно ч. 2 Постановления Администрации г. Бердска от 24.01.2017 года № 111, в раздел 3 Устава МБУ «ЦМУ г. Бердска» внесены изменения, а именно: согласно п. 1 Целями деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Центр муниципальных услуг г. Бердска» являются: организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

В соответствии с п. 2 Основными видами деятельности Учреждения являются: организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; организация и содержание мест захоронения; предоставление земельного участка для погребения умершего.

Для достижения целей, указанных в пункте 1 раздела III настоящего Устава бюджетное учреждение вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке на платной основе осуществлять иные (дополнительные) виды деятельности: организация похорон и предоставление связанных с ним услуг.

Согласно разделу 4 п. 5 Устава «Имущество бюджетного учреждения» источниками формирования имущества бюджетного учреждения в денежной и иных формах являются: имущество, приобретенное за счет финансовых средств бюджетного учреждения, в том числе за счет доходов, получаемой от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; выручка от реализации товаров, работ, услуг.

В соответствии с п.5 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» хозяйствующий субъект – коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

МБУ «ЦМУ г. Бердска» осуществляет хозяйственную деятельность в пределах, установленных действующим законодательством, уставом, следовательно, по смыслу определения, установленного в п. 5 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», является хозяйствующим субъектом, поскольку осуществляет приносящую доход деятельность.

В соответствии с п. 23 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения городского округа относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Согласно части 2 статьи 25 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» организация похоронного дела осуществляется органами местного самоуправления. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляются специализированными службами по вопросам похоронного дела, создаваемыми органами местного самоуправления.

Пунктами 1 и 4 ст.18 Закона № 8-ФЗ установлено, что общественные кладбища находятся в ведении органов местного самоуправления, которые также определяют порядок деятельности общественных кладбищ.

Возможность передачи общественных кладбищ в ведение, какого-либо хозяйствующего субъекта, в том числе обладающего статусом специальной службы, и наделение хозяйствующего субъекта полномочиями органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения Законом № 131-ФЗ и Законом № 8-ФЗ не предусмотрена.

Указанная позиция подтверждается постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.05.2011 № 17206/10, от 23.09.2008 № 12027/07, Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.08.2017 № А45-21776/2016, Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.07.2019 года № А45-38252/2018.

МБУ «ЦМУ г. Бердска» осуществляет функции органа местного самоуправления по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения и функции хозяйствующего субъекта путем оказания ритуальных услуг.

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или организациям, организациям, участвующим в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия).

В соответствии с ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на совмещение функций федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных органов власти, органов местного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, установленных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, а также наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами указанных органов, в том числе функциями и правами органов государственного контроля и надзора, если иное не установлено Федеральным законом от 30 октября 2007 года N 238-ФЗ «О Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта», Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Федеральным законом «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Таким образом, в действиях (бездействии) Администрации г. Бердска Новосибирской области, выразившихся в наделении МБУ «ЦМУ г. Бердска» функциями органа местного самоуправления по организации ритуальных услуг и функциями хозяйствующего субъекта, а также передаче в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков для размещения кладбища, в результате чего МБУ «ЦМУ г. Бердска» получило преимущественные условия деятельности при оказании ритуальных услуг, что могло привести к созданию третьим лицам препятствий при осуществлении хозяйственной деятельности на данном рынке, усматриваются признаки нарушения чч. 1, 3 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Новосибирское УФАС России на основании ст. 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предупреждает о необходимости прекращения указанных действий (бездействия) путем осуществления действий, направленных на возврат земельных участков, используемых для размещения кладбища в муниципальное ведение, а также на исключение из Устава МБУ «ЦМУ г. Бердска» положений о совмещении функций органа местного самоуправления и хозяйствующего субъекта в срок до 24.04.2020 г.

Источник: ФАС России