Благоприятные дни по лунному календарю для работы с рассадой в марте 2020

Благоприятные дни для работы с рассадой по лунному календарю 2020 года
- Покупка семян, саженцев, инвентаря: 8–9, 26
- Посев засухоустойчивых и пикировка: 6–7
- Посев рассады овощей: 4–5, 8, 14–15, 25–28, 31
- Посев пряных трав: 1–5, 8, 25–28, 31
- Не сажать: 9, 12–13, 17, 19–20, 24
- Полив в любой день, кроме: 1–3, 10–11, 21–23, 29–30
- Подкормка: 12–20, 25
- Закладка грядок и работа с грунтом: 1–8, 12–15, 19–20, 25
- Обработка от болезней и вредителей: 6–7, 14–18, 25–28
- Черенкование и отводки: 8, 31
- Пикировка и формирование: 6–8, 14–15, 19–20, 25, 31
В марте сеют на рассаду семена большинства культур, выращиваемых в средней полосе рассадным способом. В марте нужно посеять овощи на рассаду: перец, баклажаны, томаты, раннюю и цветную капусту, лук-порей, корневой сельдерей, базилик. Успех зависит от правильного ухода, рассаду нужно поливать, проветривать, проводить пикировку, подкормку, обработку стимуляторами роста.
Источник: supersadovnik.ru