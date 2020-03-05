Благоприятные дни по лунному календарю для работы с рассадой в марте 2020

Успех посева рассады зависит от правильного ухода, рассаду нужно поливать, проветривать, проводить пикировку, подкормку, обработку стимуляторами роста. Что и в какой день лучше всего делать, подскажет лунный календарь.

Работа с рассадой по лунному календарю — залог хорошего урожая Благоприятные дни для работы с рассадой по лунному календарю 2020 года Покупка семян, саженцев, инвентаря: 8–9, 26

Посев засухоустойчивых и пикировка: 6–7

Посев рассады овощей: 4–5, 8, 14–15, 25–28, 31

Посев пряных трав: 1–5, 8, 25–28, 31

Не сажать: 9, 12–13, 17, 19–20, 24

Полив в любой день, кроме: 1–3, 10–11, 21–23, 29–30

Подкормка: 12–20, 25

Закладка грядок и работа с грунтом: 1–8, 12–15, 19–20, 25

Обработка от болезней и вредителей: 6–7, 14–18, 25–28

Черенкование и отводки: 8, 31

Пикировка и формирование: 6–8, 14–15, 19–20, 25, 31 В марте сеют на рассаду семена большинства культур, выращиваемых в средней полосе рассадным способом. В марте нужно посеять овощи на рассаду: перец, баклажаны, томаты, раннюю и цветную капусту, лук-порей, корневой сельдерей, базилик. Успех зависит от правильного ухода, рассаду нужно поливать, проветривать, проводить пикировку, подкормку, обработку стимуляторами роста. Источник: supersadovnik.ru

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