Евровидение 2020: Дата и место проведения конкурса, какие шансы у Little Big

Популярный музыкальный конкурс в 2020 году будет проходить с 12 по 16 мая. Организаторами 65-го по счету Евровидения выступает Европейский вещательный союз. По сложившейся традиции финал песенного конкурса будет проходить в мае.

В Роттердам поедет рейв-группа «Little Big»

Всего несколько месяцев осталось до старта Международного песенного конкурса Евровидение, которое в нынешнем году будет проходить в Нидерландах. Для страны это уже 5-е участие в Евровидение, до 2020 года конкурс проходил в таких нидерландских городах как Хилверсюм (1958), Амстердам (1970) и Гаага (1976 и 1980). В 2020 году «Евровидение» примет Роттердам.

Дата и место проведения Евровидения 2020

Популярный музыкальный конкурс в 2020 году будет проходить с 12 по 16 мая. Организаторами 65-го по счету Евровидения выступает Европейский вещательный союз. По сложившейся традиции финал песенного конкурса будет проходить в мае.

Концертный зал «Ahoy» в Роттердаме (Нидерланды) примет на своей сцене конкурсантов с разных стран мира.

Кто будет выступать на конкурсе от России

Во вторник, 2 марта, жители России узнали, кто будет представлять страну на предстоящем музыкальном конкурсе. В эфире программы «Время» на Первом канале объявили, что в Роттердам поедет рейв-группа «Little Big».

Солист группы Илья Прусикин в своем интервью сообщил, что это большая ответственность для них. Изначально они обрадовались, а затем им стало страшно, так как на них будут возлагать большие надежды. Однако Прусикин добавил, что со своей группой сделают все возможное, чтобы достойно представить страну на Евровидение 2020.

Напомним, в 2013 году в культурной столице России Санкт-Петербурге была создана рейв-группа, которая назвала себя Little Big. Группа состоит из Ильи Прусикина, Софьи Таюрской, Сергея Макарова и Антона Лиссова.

За время творческой деятельности Little Big успел получить такие награды как Global Film Festival Awards, Berlin Musik Video Awards и другие. Группа стала популярной благодаря композиции Skibidi, которая за неделю после выхода на You Tube набрала 23 миллиона просмотров.

Победитель Евровидения определяется по голосам зрителей и экспертного жюри из стран-участниц. В жюри находится свыше 200 экспертов музыкальной индустрии, которые выбирают своих фаворитов в полуфиналах и финале. Оцениваются выступления по вокальным данным, перфомансу, оригинальности исполнения. Оценивать можно все страны, кроме своей.

Зрители голосуют не более 15 минут. Они могут отправлять смс-сообщения или же голосовать в специальном приложении песенного конкурса. Голосовать за любимую песню можно до 20 раз. Таким образом, голоса делятся на 50% зрителей и 50% членов жюри.

Напомним, победителем Евровидения в 2019 году стал Дункан Лоуренс, исполнивший песню «Arcade». Россию представлял Сергей Лазарев, которому удалось достойно выступить, и занять 3-е место. Песенный конкурс проходил в Тель-Авиве (Израиль).

Источник: TheRussianTimes