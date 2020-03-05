«АвтоЛеди-2020» выберут после фигурного вождения и проверки знаний ПДД среди женщин-водителей Бердска

В конкурсе, который состоится 14 марта, могут участвовать бердчанки в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие автомобиль и водительские права. Баллов прибавят группа поддержки и автоприкид. Набирают всего 15 конкурсанток.

Одним из этапов «Автоледи-2010» были автогонки на льду. Это был первый конкурс в Бердске

Конкурс среди женщин-водителей «АвтоЛеди» пройдет в Бердске 14 марта на площади Горького. Постановление об этом опубликовала бердская мэрия 4 марта. Как сказано в документе, подписанном и. о. мэра Бердска Владимиром Захаровым, общегородской конкурс проводится «в целях повышения профессионального уровня водителя, его авторитета, как участника дорожного движения; привлечение женщин-водителей к участию в пропаганде безопасности дорожного движения среди населения и формирования дорожно-транспортной культуры, здорового образа жизни».

На время проведения конкурса 14 марта с 10.00 до 18.00 перекроют бетонными блоками главную площадь города со стороны ЦУМа и ул. К. Маркса. Предполагается, что содействие в проведении конкурса окажет бердская автошкола ДОСААФ — в части проверки конкурсанток на знание правил дорожного движения, на умение по фигурному вождению и установке детского кресла.

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Молодежь города Бердска на период 2017-2021 годы».

Конкурс проводится среди женщин в возрасте от 18 до 35 лет включительно, проживающих в Бердске, на их личных автомобилях с техосмотром и полисом ОСАГО. Участницы должны иметь водительское удостоверение на право управления транспортным средством категории «В», без ограничений в коробке передач.

Конкурс проводится в очной форме и состоит из комплекса заданий. Задания выполняются индивидуально каждым участником в личном зачете. Максимальное количество участников 15 человек. При получении более 15 заявок, приняты будут первые 15 заявок, поступившие организатору. Каждой участнице будет присвоен порядковый номер для очередности выполнения конкурсных заданий.

Конкурс состоит из нескольких этапов:

1. Визитная карточка участницы «Я – Леди!», в рамках торжественного открытия конкурса. Девушке необходимо представить себя и свою команду болельщиков. На этом этапе оценивается команда болельщиков (кричалки, художественное оформление в поддержку участницы). Активные команды поддержки принесут участницам конкурса дополнительные баллы: наличие плакатов – 3 балла; наличие единой атрибутики – 5 баллов; кричалки, речевки – 5 баллов.

2. Теоретическая часть. Соревнование на знание правил дорожного движения (ПДД) в виде текстовых вопросов на бумажном носителе и заключается в ответе на 20 вопросов по правилам ПДД. Контрольное время выполнения задания – 20 минут. Оценка: 20 правильных ответов – 10 баллов, 19 правильных ответов – 8 баллов, 18 правильных ответов – 6 баллов. За каждую минуту досрочного выполнения задания участнице начисляется 0,01 балл. В случае трех неправильных ответов или превышение установленного лимита времени участнице начисляется количество баллов – 0.

3. Фигурное вождение «Леди опытный водитель» включает практическое выполнение элементов вождения: «параллельная парковка задним ходом», «змейка», «въезд в бокс задним ходом», «разворот на участке ограниченных размеров «дворик» и остановка у знака «STOP». Каждое упражнение оценивается не выше 5 баллов. Пробный заезд участницами не допускается. Упражнения выполняются последовательно в порядке указанном в задании. В процессе подготовки к конкурсу с участницами проводится мастер-класс и подробный инструктаж по выполнению упражнений и критериями оценки. Пробный заезд в день конкурсного испытания не допускается.

Схемы трасс, их размеры и порядок движения по трассам будут опубликованы в день соревнований не позднее начала официальных тренировок. Этап проводится в один заезд. Старт дается индивидуальный с места.

Соревнования проходят по варианту со штрафными баллами. За контрольное время водитель должен последовательно выполнять маневры на автомобиле по комплексу испытательных упражнений. Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на выполнение маневров с учетом штрафных баллов.

Время выполнения каждого упражнения до 2-х мин., всех упражнений с учетом переездов не более 15 минут.

— за каждые 10 секунд больше установленного времени отнимается – 0,5 балла;



— за каждую ошибку в выполнении упражнений (заглушился двигатель, сбитая фишка, непараллельная парковка) отнимается 1 балл;— за невыполнение упражнения или его пропуск отнимается 10 баллов;за нарушение установленной последовательности выполнения упражнений отнимается 3 балла.

4. Установка детского кресла. Победитель определяется по наименьшему времени.

5. Дополнительный этап творческий «Четырехколесный прикид». Участницы конкурса в любой сценической форме рассказывают о себе, своем автомобиле. Учитывается оригинальность и красочность оформления автомобиля, творческий подход, артистизм участницы, оригинальность и зрелищность исполнения, чувство юмора. Возможно участие группы поддержки. Атрибуты украшений не должны мешать управлению автомобилем. Презентация недолжна превышать 5 минут. Декоративное оформление автомобиля и презентация оцениваются отдельно.

6. Для участниц проводится фотосессия, полученные фотографии будут опубликованы в группе в контакте МБУ «Отдел по делам молодежи» для интернет голосования.

При определении победительницы учитывается количество максимально заработанных баллов по итогам всех этапов конкурса. Участница, набравшая максимальное количество баллов в финале становится победительницей Конкурса, обладательницей первого приза и титула «АвтоЛед-2020». Далее места распределяются по убывающей балльной шкале. При равенстве очков преимущество имеет участница, показавшая лучший результат в прохождение этапа «Фигурное вождение». При одинаковых результатах предпочтение отдается участнику с наименьшим водительским стажем.

Кроме того, жюри определяют победителей в номинациях: «Авто-Очарование», «Авто-Интеллект», «Леди-виртуоз», «Авто-профи», «Авто-скорость», «Авто-симпатия», «Приз зрительских симпатий», «Четырехколесный прикид», «АвтоЛеди-интернет» и др.

Победители и призеры каждой номинации награждаются дипломами и призами.