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Идеальное «малиновое» лето-2020 обещают россиянам синоптики

19:45 05.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По прогнозам, грядущим летом будет зона идеального климатического комфорта. Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей.

Идеальное малиновое лето 2020 обещают россиянам синоптики
Многие горожане отдыхают на пляже Старый Бердск

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Газетой.ru» рассказал, что россиян в этом году ждет «малиновое» лето. Окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, объяснил он.

«Это будет зона идеального климатического комфорта. Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей», — добавил синоптик.

При этом Тишковец уточнил, что в ближайшие месяцы в России будет наблюдаться аномальная погода с температурой, стабильно превышающей норму. По его словам, это самое теплое начало весны за всю историю наблюдений.

Ранее климатолог из Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что этим летом не стоит ждать жары: природа попытается «выровнять» перепад температуры после теплой зимы.

Специалист Московского метеобюро Татьяна Подзнякова, в свою очередь, заявила, что давать прогнозы о лете пока рано. Она напомнила, что за время метеонаблюдений теплые зимы не всегда сопровождались холодным летом, передает РИА Новости.

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