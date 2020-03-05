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Подобрал и изнасиловал 15-летнюю девочку таксист в Калининграде

21:15 05.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Водитель отвез школьницу в безлюдное место, где изнасиловал ее. Потерпевшая обратилась за помощью к жителям ближайшего дома. Злоумышленника задержали спустя несколько часов, однако он отрицает свою вину.

Подобрал и изнасиловал 15 летнюю девочку таксист в Калининграде
В Калининграде задержали изнасиловавшего 15-летнюю школьницу таксиста

На 23-летнего жителя областного центра, работающего водителем такси, правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней» (п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР 5 мартя.

Инцидент произошел в поселке Малое Исаково Гурьевского района в ночь на 1 марта. По версии следствия, водитель подобрал 15-летнюю школьницу в Калининграде, а затем завез девочку в малолюдное место, где изнасиловал ее.

Потерпевшая обратилась за помощью к жителям ближайшего дома, а затем позвонила родителям, которые сообщили о преступлении в полицию.

Из-за шокового состояния ни номера автомобиля, ни приметы злоумышленника школьница не запомнила. Однако благодаря слаженной работе сотрудников правоохранительных органов личность водителя установили и задержали его спустя несколько часов. Сейчас он помещен под стражу. Ему предъявлено обвинение, однако подозреваемый отрицает причастность к преступлению.

Следователи допрашивают свидетелей, проводят судебные экспертизы и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ход расследования уголовного дела контролирует руководство следственного управления.

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Детям можно ездить на такси одним?

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