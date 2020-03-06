Почему раньше к профессии учителя было уважительное отношение, а сейчас нет?

Хотя основная деятельность учителя – коммуникация. Ему надо уметь выстраивать отношения с ребёнком, родителями, коллегами. Этому-то и надо учить будущих педагогов, чтобы вызывать уважение окружающих.



Министр просвещения Сергей Кравцов назвал в числе главных приоритетов ведомства повышение престижа профессии учителя.

Как это сделать в реалиях нынешней школы?

Константин Зискин, завотделом Центра ­стратегии развития образования МГУ им. Ломоносова:

О повышении престижа профессии учителя говорят давно. Но это всё разговоры.

В XIX в. аналогом нашей средней школы была гимназия. Гимназиче­ский учитель был обязательно выпускником университета. В 1913 г. на всю Москву было около 25 гимназий. И рассчитаны они были не на тысячи детей, как со­временные школы, а примерно на 100–150 учеников. То есть в среднем образовании было задействовано очень мало народу. Учителя были уважаемыми, авторитетными людьми. Равно как и те, кто приезжал учить детишек в деревни. В большинстве случаев учителя были значительно образованнее родителей, принадлежавших в основном к рабочему классу. Помню, что ещё в конце 60-х – начале 70-х гг. выпускники университетов с гордостью носили на одежде значок-ромбик. Человек с высшим образованием был большой редкостью. Поэтому и к школьному учителю было совершенно другое отношение.

А примерно в 70-е, когда высшее образование стало массовым, большинство родителей, прямо скажем, оказались сильно образованнее школьных учителей. Да и сама профессия учителя стала массовой. И уважения к нему резко поубавилось.

Что можно сделать сегодня? Как минимум – изменить подготовку педагогов в вузах, чтобы они хотя бы упрёков в некомпетентности не вызывали. Сегодня в педвузах основная программа – это методики преподавания предметов. И вот на подобные темы кучи учебников. То есть всё о предмете, а не о человеке! Хотя основная деятельность учителя – коммуникация. Ему надо уметь выстраивать отношения с ребёнком, родителями, коллегами. Этому-то и надо учить будущих педагогов, чтобы вызывать уважение окружающих.

Второй момент: когда в ­70-е учителям подняли зарплату, в школу пришло много талантливых людей. Потом зарплата вновь стала низкой, и они разбежались. Сейчас в Москве зарплата у учителей очень неплохая, и в школу пошла вполне толковая молодёжь. Так что разговор о поднятии престижа – это скорее «плач Ярославны». Просто должна быть достойная зарплата и качественная профессиональная подготовка.

Пока же все эти разговоры о поднятии престижа профессии больше похожи на артподготовку перед тем, как попросить ещё денег на очередную реформу. Надо же как-то убеждать чиновников и депутатов в необходимости внепланового финансирования. Вот и формулируют так, чтобы им было понятно.

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Источник: АиФ