Видео: Спикер горсовета Бердска: любите женщину за грех

Валерий Георгиевич поблагодарил женщин за уют и пожелал здоровья, благополучия, удачи, любви, мира, терпения, мирного неба над головой и любимой земли под ногами.
— Все великие слова — мама, жизнь, Родина,Победа — женского рода. Женщина сегодня больше чем хранительница очага, вокруг женщины крутится весь мир. От того, какое настроение будет у мамы и жены, будет зависеть настроение всех членов семьи. Как бы не был успешен мужчина, таким его сделала женщина — жена,- сказал спикер горсовета.
Завершил свое поздравление Валерий Бадьин трогательным стихотворением, сорвав бурные аплодисменты дам на торжественном собрании в честь 8 марта во дворце культуры «Родина» 5 марта.
Любите женщину за грех,
который вынесла из рая.
А не за то, что лучше всех
она готовит и стирает…
Любите женщину за грусть,
За то, что рядом с нею груз
проблем быстрее убывает…
Любите женщину за ум,
который и велик и скромен.
рассветным утром в вашем доме…
Любите женщину за ночь,
которую она вам дарит,
и за желание помочь,
Любите женщину за лесть,
ласкающую ваши уши.
И за бесценный дар небес —
сарказмы терпеливо слушать…
и интригующую тайну.
Не унижайте красоту упреком,
брошенным случайно…
Любите в женщине протест,
И просто так… за то, что есть
она у вас — ее любите…
Автор видео Елена Белоусова