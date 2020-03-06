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Видео: Спикер горсовета Бердска: любите женщину за грех

11:15 06.03.2020 Фото: Елены Белоусовой
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Трогательное стихотворение в исполнении Валерия Бадьина растрогало сотни женщин на торжественном мероприятии в честь 8 марта.

Видео: Спикер горсовета Бердска: любите женщину за грех
Валерий Бадин поздравил женщин стихами

Валерий Георгиевич поблагодарил женщин за уют и пожелал здоровья, благополучия, удачи, любви, мира, терпения, мирного неба над головой и любимой земли под ногами.

— Все великие слова — мама, жизнь, Родина,Победа — женского рода. Женщина сегодня больше чем хранительница очага, вокруг женщины крутится весь мир. От того, какое настроение будет у мамы и жены, будет зависеть настроение всех членов семьи. Как бы не был успешен мужчина, таким его сделала женщина — жена,- сказал спикер горсовета.
Завершил свое поздравление Валерий Бадьин трогательным стихотворением, сорвав бурные аплодисменты дам на торжественном собрании в честь 8 марта во дворце культуры «Родина» 5 марта.

Любите женщину за грех,
который вынесла из рая.
А не за то, что лучше всех
она готовит и стирает…
Любите женщину за грусть,

которую от вас скрывает.
За то, что рядом с нею груз
проблем быстрее убывает…
Любите женщину за ум,
который и велик и скромен.
За детского веселья шум,
рассветным утром в вашем доме…
Любите женщину за ночь,
которую она вам дарит,
и за желание помочь,
когда смертельно вы устали…
Любите женщину за лесть,
ласкающую ваши уши.
И за бесценный дар небес —
сарказмы терпеливо слушать…
Любите в женщине мечту
и интригующую тайну.
Не унижайте красоту упреком,
брошенным случайно…
Любите в женщине протест,
как любит слабых победитель.
И просто так… за то, что есть
она у вас — ее любите…

Видео: Спикер горсовета Бердска: любите женщину за грех

Женщины аплодировали поздравлению Валерия Бадьина

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Елена Белоусова

Аноним, 06 марта 2020 11:37
эти орлы лучше делом занялись.Дороги сужены и в дырах. Я плачу налоги из своего кармана.Ремонт ходовки тоже.А они стихоплеты.Сделал дело,гуляй смело.Пора обращатся в органы.

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