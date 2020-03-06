Видео: Спикер горсовета Бердска: любите женщину за грех

Валерий Бадин поздравил женщин стихами

Валерий Георгиевич поблагодарил женщин за уют и пожелал здоровья, благополучия, удачи, любви, мира, терпения, мирного неба над головой и любимой земли под ногами.

— Все великие слова — мама, жизнь, Родина,Победа — женского рода. Женщина сегодня больше чем хранительница очага, вокруг женщины крутится весь мир. От того, какое настроение будет у мамы и жены, будет зависеть настроение всех членов семьи. Как бы не был успешен мужчина, таким его сделала женщина — жена,- сказал спикер горсовета.

Завершил свое поздравление Валерий Бадьин трогательным стихотворением, сорвав бурные аплодисменты дам на торжественном собрании в честь 8 марта во дворце культуры «Родина» 5 марта.

Любите женщину за грех,

который вынесла из рая.

А не за то, что лучше всех

она готовит и стирает…

Любите женщину за грусть,



Женщины аплодировали поздравлению Валерия Бадьина

которую от вас скрывает.За то, что рядом с нею грузпроблем быстрее убывает…Любите женщину за ум,который и велик и скромен.За детского веселья шум,рассветным утром в вашем доме…Любите женщину за ночь,которую она вам дарит,и за желание помочь,когда смертельно вы устали…Любите женщину за лесть,ласкающую ваши уши.И за бесценный дар небес —сарказмы терпеливо слушать…Любите в женщине мечтуи интригующую тайну.Не унижайте красоту упреком,брошенным случайно…Любите в женщине протест,как любит слабых победитель.И просто так… за то, что естьона у вас — ее любите…

Автор видео Елена Белоусова