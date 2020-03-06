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Герой: спас раненую собаку и наказал живодёра полицейский в Ставрополье

17:30 06.03.2020 Фото: Твое Старополье
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После врачебных манипуляций Евгений забрал собаку в свою семью – ее назвали Пальмой.

Герой: спас раненую собаку и наказал живодёра полицейский в Ставрополье
Спас собаку и забрал себе домой

В поселке Каскадном Ставропольского края по подозрению в жестоком обращении с животными был задержан местный житель: он четыре раза выстрелил в бездомную собаку в присутствии детей. Четвероногого друга удалось спасти.
Когда в дежурную часть поступило сообщение о бесчеловечном поступке мужчины, на место происшествия без промедления отправился участковый. Свидетели рассказали ему, что в собаку стреляли из охотничьего ружья без каких-либо причин.
Нам быстро удалось найти этого мужчину, так как его знали в округе. Дети сразу показали, куда убежал злоумышленник и где лежит раненый пес», – рассказал РИА Новости участковый главного управления МВД России по Ставропольскому краю Евгений Журавлев.

Он стал для собаки спасителем в буквальном смысле: отвез ее на вторую операцию, так как был риск заражения крови. Все руководство местного главка МВД участвовало в сборе средств на лечение. В итоге животному пришлось ампутировать лапу.
«Гражданин, вероятнее всего, пытался убить собачку. Он признался, что она ему мешала: выла, скулила, вертелась у него под окнами. Когда предъявили обвинение, стал говорить, что животное агрессивно. Однако перед этим я отвез собаку в ветеринарную клинику, и она лишь пискнула, когда ей уже накладывали швы. Собака оказалась веселой, ласковой и абсолютно мирной. Похожа на одну из пород собак-пастушек», – поделился Журавлев.

После врачебных манипуляций Евгений забрал собаку в свою семью – ее назвали Пальмой. Сейчас она прекрасно себя чувствует, живет в доме тещи участкового, так как нуждается в постоянном уходе и внимании добрых людей.
А бессердечного злоумышленника ждет суд: следователь отдела МВД по Андроповскому району возбудил уголовное дело по 2-й части статьи 245 УК РФ. Пока мужчина, жестоко поступивший с животным, находится под подпиской о невыезде.

Источник: РИА Новости

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