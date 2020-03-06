Интимные фото за помощь приютам отправляет всем желающим юная студентка Новосибирска

Девушка уточнила, что отправит снимки любому совершеннолетнему человеку, который переведет на счет приюта хотя бы 100 рублей и пришлет ей чек в подтверждение.

Студентка очень хочет помогать животным

Жительница Новосибирска опубликовала в соцсетях необычное объявление – она отправит все интимные фотографии тем, кто окажет помощь приюту для бездомных животных.

«Отправлю интимные фото за помощь приюту для животных! Я учусь в институте и подрабатываю медсестрой, денег и времени катастрофически не хватает. Но я очень хочу помогать животным, также как помогаю и людям», — написала 19-летняя Анастасия Макарова.

Девушка уточнила, что отправит снимки любому совершеннолетнему человеку, который переведет на счет приюта хотя бы 100 рублей и пришлет ей чек в подтверждение.

«Во мне достаточно сексуальной энергии, и я ее таким образом могу реализовать, мне нравится, когда люди оценивают мою красоту, для меня это не травма, а возможность самореализации», — ответила она критикам в комментариях.

Тем не менее, сам приют от такой помощи открестился и попросил удалить свои реквизиты из поста. Сотрудники приюта написали девушке, что ее «желание торговать интимными фото» не имеет никакого отношения к их организации. Приют даже пригрозил подать заявление в полицию.

Тогда девушка опубликовала реквизиты других приютов. Известно, что сообщения с чеками ей уже поступают.

Источник: РЕН ТВ