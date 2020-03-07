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Точка G существует: у трупа 83 летней женщины найдена точка G длиной 8 мм

18:07 07.03.2020 Фото: pixabay.com
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По словам ученого, обнаруженная им точка G представляет собой подобие мешочка с хорошо расчерченными стенками, которые по строению напоминают как пещеристые тела, так и соединительную ткань.

Точка G существует: у трупа 83 летней женщины найдена точка G длиной 8 мм
По словам ученого, обнаруженная им точка G представляет собой подобие мешочка с хорошо расчерченными стенками

Американский ученый подтвердил существование так называемой точки G. Соответствующее исследование провел Адам Острженски из Института гинекологии в Сент-Питерсберге (штат Флорида). Отчет об этой работе опубликован в The Journal of Sexual Medicine.
Острженски провел патолого-анатомические исследование женщины, умершей в возрасте 83 лет. Он послойно изучил строение влагалищной стенки трупа, где предполагал обнаружить точку G.

Впервые о существование этой анатомической структуры у женщин ученые заговорили в 1940-х годах. Речь шла об утолщении мягких тканей между передней стенкой влагалища и мочеиспускательным каналом, стимуляция которого вызывает наиболее интенсивный оргазм. Однако в настоящее время не все специалисты признают существование точки G.

В ходе исследования Острженски обнаружил анатомическую структуру, которая располагалась на мембране промежности на расстоянии 16,5 мм сзади от наружного отверстия мочеиспускательного канала. Ученый выделил у обнаруженной структуры две доли: нижнюю, которую он назвал хвостом, и верхнюю, именуемую головкой.

По словам ученого, обнаруженная им точка G представляет собой подобие мешочка с хорошо расчерченными стенками, которые по строению напоминают как пещеристые тела, так и соединительную ткань. Ширина описанной исследователем структуры составила от 1,5 до 3,5 мм при длине 8 мм.

Источник: hochu.ua

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