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На видео попала проломившая ограждение и вылетевшая с трассы в сугроб Toyota Platz в Бердске

13:51 07.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Сергея Болдырева/АвтоБердск
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Водителя с травмами увезла в больницу «скорая». Позже эвакуировали с места происшествия и разбитый автомобиль. Очевидцы полагают, что на знаменитом кольце у бердского вокзала «Тойоту»подрезала неизвестная машина.

На видео попала проломившая ограждение и вылетевшая с трассы в сугроб Toyota Platz в Бердске
Разбитая «Тойота» проломила забор и влетела в ледяной сугроб у вокзала в Бердске

В полдень сегодня, 7 марта, жители Бердска стали свидетелями ДТП. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей, приславший в редакцию видео, на пересечении улиц Вокзальной и Горького Toyota Platz проломила дорожное ограждение и вылетела с дороги в сугроб. По его словам, водитель получил серьезные травмы и его увезла в больницу «скорая».

Предположительно, машина двигалась по трассе Р-256 со стороны Новосибирска. И на светофоре ее, возможно, подрезал другой автомобиль.

В 13.30 разбитую «Тойоту» с выбитым передним колесом и с изуродованной «мордой» увезли с места происшествия. На место аварии прибыли сотрудники областного полка ДПС. Им предстоит выяснить обстоятельства ДТП и, возможно, искать истинного виновника происшествия.

Видео Андрея

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От редакции

Найдут виновника ДТП?

АнтиЯ, 07 марта 2020 14:09
кто то низенько летел......

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