Националисты затравили 12-летнего певца-сироту за «пропаганду русского мира». Он исполнил «Смуглянку» на конкурсе в Лондоне

На Украине который день не утихает скандал из-за украинского сироты из Волыни — Максима Ткачука, который исполнил известную советскую военную песню «Смуглянка» на престижном конкурсе в Лондоне, завоевав награды сразу в трех номинациях.
Армия хейтеров обрушилась на подростка в соцсетях, назвав «пропагандистом русского мира», а учителей и родителей обозвали «сволочами» и «предателями». Националисты продолжают травить голосистого юношу за выбор песни, а Максим Ткачук в интервью недоумевает такой реакции недругов.
Политическая истерика доходит до абсурдного, критиканов не останавливает даже то, что ребенок является фактически сиротой — при живых родителей его воспитывают бабушка с дедушкой.
«Страна» разобрала эту историю.
Конкурс в Лондоне
12-летний Максим Ткачук из села Турийск Волынской области принял участие в песенном конкурсе Stars of the Albion («Звезды Альбиона», Ред.), который проходил в Лондоне. Мальчик обошел участников других 23 стран и привез сразу три награды.
Помимо «Смуглянки» Ткачук исполнил «Синюю вечность» Муслима Магомаева и «Souvenir» Демиса Руссоса.
Украинских песен на этом конкурсе юный исполнитель не пел. Конкурс был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне. На сцене мальчик исполняет песню в костюме, стилизованном под военную форму фронтовиков.
Выступление юного дарования возмутило представителей партии «Свобода» и отозвалось травлей в некоторых местных СМИ.
Так, депутат Волынского облсовета от «Свободы» Александр Пирожик перепостил на своей странице негативные статьи о победителе конкурса. Некоторые пользователи называют ребенка «выродком», а сам конкурс «кремлевским пропагандистским шоу».
Другие пользователи пытались заступиться за мальчика, заявив, что «турийский соловей» также прекрасно исполняет повстанческие песни УПА.
И это правда: есть видео, где он поет песню повстанцев «Чорна вишиванка».
Максима Ткачука воспитывают бабушка и дедушка. Его родители с рождения отказались от него, оставив на бабушку. Впоследствии родители Максима развелись и создали свои собственные семьи, забыв про первенца. О непростой судьбе мальчика писал портал «То є Львів».
Бабушка с детства стала замечать, что внук подпевает всем рекламам, идущим по телевизору. Как-то она встретила своего учителя музыки Виктора Скулинца и попросила прослушать мальчика. Тот сразу взял талант под свое крыло. И уже в восемь лет Максим получил свою первую победу на всеукраинском конкурсе.
Максим Ткачук оказался не робкого десятка. После того, как «Свободовцы» обрушились на него с гневными комментариями он с улыбкой на лице так ответил обидчикам: «У каждого есть свое мнение. Пусть говорят. Я бы спросил, зачем, что им не нравится? То, что я спел песню на 75-летие Победы, еще не означает, что они мне должны писать всякие гадости. Мне нравится Украина, мне нравятся люди, но есть и такие, которые считают себя такими уж патриотами, что аж не знаю», — прокомментировал ситуацию сам Максим.
Мальчик в курсе всех комментариев. Он их прочитал и говорит, что еще мал, чтобы интересоваться политикой или как-то отвечать злопыхателям. Он поет не только на украинском и русском, но и на английском и итальянском языках.
«Смуглянку поют все страны. Я считаю, что мой ребенок исполнил все эти песни очень чудесно. Он занял первое место. Привезла на Волынь эту победу в Торийск. Не думала, что люди так озлобяться и будут такое писать», — вступается за своего племянника тетя Наталья и чуть не плачет.
Отметим, что песня «Смуглянка» была написана в 1940 году. Это история про партизанку-молдаванку. Композицию создали по заказу ансамбля песни и танца Киевского военного округа. Со временем песня стала культовой после фильма украинского советского режиссера Леонида Быкова «В бой идут одни старики».
Кстати, одну из ролей в фильме сыграл волынянин Владимир Талашко. Сейчас ему 73 года, он народный артист Украины. В фильме он поет украинскую песню «Ніч яка місячна».
«Смуглянку» пела ранее и украинская певица молдавского происхождения София Ротару. Эта песня также есть в репертуаре молдавской певицы Надежды Чепраги, ее можно услышать в исполнении молдавской группы «Zdob și Zdub» (Здоб ши Здуб), а в 2014 году песню перепела группа «Made in Ukraine».
Песня достаточно аполитична, поэтому любима в народе. Уже после Майдана «Смуглянку» начали петь во время всеукраинского флешмоба, что вызвало раздражение националистов.
Реакция соцсетей
Телеведущий Максим Назаров написал, что «талантливого мальчика с Волыни атаковали рагули за «смуглянку» и похвалил стойкую позицию ребенка.
«… знаете, стойкость и позиция этого ребёнка показывает, что вернуть все на круги своя обязательно получится. Рано или поздно рагули вернуться из высоких кабинетов на пастбища коз пасти, чем они занимались ранее, и нормальные украинцы смогут наконец-то дышать, в смысле, они и сейчас дышат, но, вот это навозное благоухание в воздухе все еще присутствует», — написал журналист.
Украинский блогер Евгений Хурсин недоумевает, из-за чего напали на парня:
«Напали черти на парня. А ведь такими парнями должна страна гордиться», — пишет он.
Социолог и журналист Андрей Манчук припомнил недавнее выступление сына Порошенко, который пел матерные рэп-песни Фейса в Лондоне.
«А вот кстати да, очень четко.
Один исполняет «Смуглянку». Второй — сын Порошенко.
Угадайте, кого травят на родине?».