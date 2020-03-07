Националисты затравили 12-летнего певца-сироту за «пропаганду русского мира». Он исполнил «Смуглянку» на конкурсе в Лондоне

После того, как на Максима Ткачука с Украины обрушились с гневными комментариями он с улыбкой ответил: » То, что я спел песню на 75-летие Победы, еще не означает, что они мне должны писать всякие гадости». На престижном конкурсе мальчик завоевал награды сразу в трех номинациях.

Максим Ткачук — мальчик, от которого отказались родители, посвящает все свои песни бабушке

На Украине который день не утихает скандал из-за украинского сироты из Волыни — Максима Ткачука, который исполнил известную советскую военную песню «Смуглянка» на престижном конкурсе в Лондоне, завоевав награды сразу в трех номинациях.

Армия хейтеров обрушилась на подростка в соцсетях, назвав «пропагандистом русского мира», а учителей и родителей обозвали «сволочами» и «предателями». Националисты продолжают травить голосистого юношу за выбор песни, а Максим Ткачук в интервью недоумевает такой реакции недругов.

Политическая истерика доходит до абсурдного, критиканов не останавливает даже то, что ребенок является фактически сиротой — при живых родителей его воспитывают бабушка с дедушкой.

«Страна» разобрала эту историю.

Конкурс в Лондоне

12-летний Максим Ткачук из села Турийск Волынской области принял участие в песенном конкурсе Stars of the Albion («Звезды Альбиона», Ред.), который проходил в Лондоне. Мальчик обошел участников других 23 стран и привез сразу три награды.

Помимо «Смуглянки» Ткачук исполнил «Синюю вечность» Муслима Магомаева и «Souvenir» Демиса Руссоса.

Украинских песен на этом конкурсе юный исполнитель не пел. Конкурс был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне. На сцене мальчик исполняет песню в костюме, стилизованном под военную форму фронтовиков.

Выступление юного дарования возмутило представителей партии «Свобода» и отозвалось травлей в некоторых местных СМИ.

Так, депутат Волынского облсовета от «Свободы» Александр Пирожик перепостил на своей странице негативные статьи о победителе конкурса. Некоторые пользователи называют ребенка «выродком», а сам конкурс «кремлевским пропагандистским шоу».

Другие пользователи пытались заступиться за мальчика, заявив, что «турийский соловей» также прекрасно исполняет повстанческие песни УПА.

И это правда: есть видео, где он поет песню повстанцев «Чорна вишиванка».

Максима Ткачука воспитывают бабушка и дедушка. Его родители с рождения отказались от него, оставив на бабушку. Впоследствии родители Максима развелись и создали свои собственные семьи, забыв про первенца. О непростой судьбе мальчика писал портал «То є Львів».

Бабушка с детства стала замечать, что внук подпевает всем рекламам, идущим по телевизору. Как-то она встретила своего учителя музыки Виктора Скулинца и попросила прослушать мальчика. Тот сразу взял талант под свое крыло. И уже в восемь лет Максим получил свою первую победу на всеукраинском конкурсе.

Максим Ткачук оказался не робкого десятка. После того, как «Свободовцы» обрушились на него с гневными комментариями он с улыбкой на лице так ответил обидчикам: «У каждого есть свое мнение. Пусть говорят. Я бы спросил, зачем, что им не нравится? То, что я спел песню на 75-летие Победы, еще не означает, что они мне должны писать всякие гадости. Мне нравится Украина, мне нравятся люди, но есть и такие, которые считают себя такими уж патриотами, что аж не знаю», — прокомментировал ситуацию сам Максим.

Мальчик в курсе всех комментариев. Он их прочитал и говорит, что еще мал, чтобы интересоваться политикой или как-то отвечать злопыхателям. Он поет не только на украинском и русском, но и на английском и итальянском языках.

«Смуглянку поют все страны. Я считаю, что мой ребенок исполнил все эти песни очень чудесно. Он занял первое место. Привезла на Волынь эту победу в Торийск. Не думала, что люди так озлобяться и будут такое писать», — вступается за своего племянника тетя Наталья и чуть не плачет.

Отметим, что песня «Смуглянка» была написана в 1940 году. Это история про партизанку-молдаванку. Композицию создали по заказу ансамбля песни и танца Киевского военного округа. Со временем песня стала культовой после фильма украинского советского режиссера Леонида Быкова «В бой идут одни старики».

Кстати, одну из ролей в фильме сыграл волынянин Владимир Талашко. Сейчас ему 73 года, он народный артист Украины. В фильме он поет украинскую песню «Ніч яка місячна».

«Смуглянку» пела ранее и украинская певица молдавского происхождения София Ротару. Эта песня также есть в репертуаре молдавской певицы Надежды Чепраги, ее можно услышать в исполнении молдавской группы «Zdob și Zdub» (Здоб ши Здуб), а в 2014 году песню перепела группа «Made in Ukraine».

Песня достаточно аполитична, поэтому любима в народе. Уже после Майдана «Смуглянку» начали петь во время всеукраинского флешмоба, что вызвало раздражение националистов.

Реакция соцсетей

Телеведущий Максим Назаров написал, что «талантливого мальчика с Волыни атаковали рагули за «смуглянку» и похвалил стойкую позицию ребенка.

«… знаете, стойкость и позиция этого ребёнка показывает, что вернуть все на круги своя обязательно получится. Рано или поздно рагули вернуться из высоких кабинетов на пастбища коз пасти, чем они занимались ранее, и нормальные украинцы смогут наконец-то дышать, в смысле, они и сейчас дышат, но, вот это навозное благоухание в воздухе все еще присутствует», — написал журналист.

Украинский блогер Евгений Хурсин недоумевает, из-за чего напали на парня:

«Напали черти на парня. А ведь такими парнями должна страна гордиться», — пишет он.

Социолог и журналист Андрей Манчук припомнил недавнее выступление сына Порошенко, который пел матерные рэп-песни Фейса в Лондоне.

«А вот кстати да, очень четко.



Два пацана из Украины поют в Лондоне русские песни.Один исполняет «Смуглянку». Второй — сын Порошенко.Угадайте, кого травят на родине?».