Угрожал пистолетом и скрылся на черной иномарке с московскими номерами иностранец в Бердске

Полицейские объявили в розыск неизвестного вооруженного гражданина. В отдел МВД обратился местный житель, которому грозил расправой иностранец в центре города.

Полицейские ищут вооруженного человека в Бердске

Бердские полицейские разыскивают черную иномарку с московскими номерами. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 7 марта, водителя этой машины видели с оружием.

По информации источника редакции, около полудня в субботу неизвестный у дома №10 на ул. Герцена угрожал местному жителю пистолетом. После этого он сел в черную иномарку с номерами московского региона и скрылся. Предположительно, размахивал оружием в Бердске гражданин иностранного государства.

Потерпевший обратился в полицию. Сотрудники городского отдела МВД начали розыск подозрительного иностранца, соблюдая необходимые меры предосторожности.