Выдаст пластиковые карты вместо лицензии владельцам оружия Росгвардия

Ведомство включилось в нацпроект «Цифровая экономика РФ». Это предусматривает создание федеральной платформы по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами.

Глава Росгвардии Виктор Золотов

О грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием в эксклюзивном интервью «Российской газете» рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.

«Мы не стоим на месте, и серьезным подспорьем в решении задач информатизации стало включение в федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика РФ» мероприятий по линии Росгвардии. Они предусматривают создание в 2019-2021 годах федеральной платформы по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами», — рассказал директор Росгвардии.

По словам Виктора Золотова, проект этот весьма перспективный — он основывается на отечественных программных и аппаратных решениях, которые в перспективе позволят получить ряд преимуществ. «Во-первых, создается единое электронное взаимодействие всех участников оборота оружия: оружейных заводов, юридических лиц, осуществляющих торговлю, хранение или использование оружия при выполнении своих уставных задач, стрелковых объектов, а также владельцев оружия. Во-вторых, осуществляется переход на «безбумажные» технологии — с переходом на реестровую модель и выдачей электронных лицензий и разрешений. То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», — пояснил глава Росгвардии.