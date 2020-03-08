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С приходом весны поздравляет редакция «Курьер. Среда. Бердск» жительниц Бердска

05:35 08.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Счастья, удачи и душевной гармонии! Удачного дня!

С приходом весны поздравляет редакция Курьер. Среда. Бердск жительниц Бердска
Счастья, удачи и всех благ!

Милые, дорогие женщины!

От всей души поздравляем вас с праздником весны — 8 марта!

Пусть в вашей жизни будут только светлые дни. Пусть мужчины дарят вам нежные объятия, дети радуют успехами, карьерные достижения приятно кружат голову, а в доме пусть всегда царит мир и гармония.

Пусть в этот день и в каждый день всей жизни вам дарят только приятные подарки, счастье и удача поселятся в вашем доме и в сердцах тех, кого вы любите.

Будьте слабыми и сильными, умными и нежными, ласковыми и чуткими, дарите свои солнечные улыбки миру и мир улыбнется вам в ответ!

Будьте самым нежным и желанным цветком в райском саду, где царит вечная весна!

С любовью, курьеровцы.

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От редакции

Поздравляем от всей души!

Никита, 08 марта 2020 06:12
Присоединяюсь к поздравлениям! Но 8 марта - это не день весны.
Аноним, 08 марта 2020 10:21
Оригинально поздравили Бердчанок центральной части города коммунальщики- отключением горячей воды

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