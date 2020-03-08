С приходом весны поздравляет редакция «Курьер. Среда. Бердск» жительниц Бердска

Счастья, удачи и всех благ!

Милые, дорогие женщины!

От всей души поздравляем вас с праздником весны — 8 марта!

Пусть в вашей жизни будут только светлые дни. Пусть мужчины дарят вам нежные объятия, дети радуют успехами, карьерные достижения приятно кружат голову, а в доме пусть всегда царит мир и гармония.

Пусть в этот день и в каждый день всей жизни вам дарят только приятные подарки, счастье и удача поселятся в вашем доме и в сердцах тех, кого вы любите.

Будьте слабыми и сильными, умными и нежными, ласковыми и чуткими, дарите свои солнечные улыбки миру и мир улыбнется вам в ответ!

Будьте самым нежным и желанным цветком в райском саду, где царит вечная весна!

С любовью, курьеровцы.