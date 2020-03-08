Педофила из ГИБДД задержали за секс с 12-летней девочкой в Екатеринбурге

Инспектора ДПС уже уволили за поступок, порочащий честь сотрудника полиции. Интимная связь мужчины с ребенком происходила якобы по обоюдному согласию в течение полугода.

На екатеринбургского гаишника завели уголовные дела за секс с 12-летней девочкой

Инспектора дорожно-патрульной службы из Екатеринбурга подозревают в сексуальных отношениях с 12-летней девочкой. На 35-летнего полицейского завели восемь уголовных дел о половых сношениях и иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ). Часть 3 указанной статьи предполагает, что действия совершались с лицом, достигшим 12 лет, но не достигшим 14.

Как сообщили собственные источники Е1.RU, отношения полицейского и несовершеннолетней продолжались с сентября прошлого года по февраль 2020-го. Все происходило в квартире одного из домов на улице Военной. При этом, отношения продолжались по обоюдному согласию.

По нашим данным, инспектора ДПС в марте уволили за совершение поступка, порочащего честь сотрудника ОВД. В свердловском полицейском главке эту информацию подтвердили.

— Должностное лицо, о котором идет речь, с позором уволено из системы МВД. Кроме того, начальником главного управления МВД России по Свердловской области генералом Александром Мешковым по данному ЧП назначено проведение служебной проверки в отношении всех непосредственных руководителей подозреваемого. По ее итогам будет дана принципиальная оценка их профилактической работе по недопущению ЧП с личным составом, — сообщил Валерий Горелых, начальник пресс-службы областного управления МВД. Он также добавил, что выявили и изобличили «казанову» сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности.

Известно, что уголовные дела возбуждены в Чкаловском следственном отделе СКР по Екатеринбургу. В Чкаловском районном суде сообщили, что 5 марта ходатайство следствия удовлетворили и полицейского взяли под стражу.