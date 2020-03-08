Выехал на встречку и убил 6 человек водитель Renault Megane без прав в Коми

Виновник аварии сам погиб на месте происшествия. Тяжелые травмы получили две девочки 2006 и 2012 годов рождения, они находились в Renault Duster и были пристегнуты. Их доставили вертолетом в больницу Ухты.

Выезд на встречную полосу водителя без прав стал причиной ДТП с шестью погибшими в Коми

Водитель машины Renault Megane, выехавший на встречную полосу и столкнувшийся с автомобилем Renault Duster в Сосногорском районе Республики Коми в субботу вечером, был лишен прав за пьяную езду. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД.

«7 марта в 21:48 мск водитель Renault Megane 1991 года рождения на 36 км трассы Сыктывкар — Ухта выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с машиной Renault Duster. В результате аварии шесть человек погибли на месте: водитель Renault Megane и три его пассажира 1991, 1992 и 1995 годов рождения, все они не были пристегнуты ремнями безопасности. Смертельные травмы также получили водитель Renault Duster 1983 года рождения и его пассажирка 1979 года рождения. Водитель Renault Megane в ноябре 2018 года был лишен прав за пьяную езду, срок должен был закончиться лишь в мае этого года», — сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Тяжелые травмы получили две девочки 2006 и 2012 годов рождения, они находились в Renault Duster и были пристегнуты. «Центр медицины катастроф доставил детей в Ухтинскую городскую больницу, в дальнейшем будет решаться вопрос об их госпитализации в Детскую республиканскую клиническую больницу. Обе девочки в состоянии комы, у них ушиб головного мозга, тупые травмы живота», — сообщили в УГИБДД.

В Минздраве республики сообщили, что оба ребенка, пострадавшие в ДТП, ночью доставлены вертолетом из Нижнеодесской больницы №1 в Ухтинскую городскую больницу. «Оба ребенка находятся под наблюдением врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние детей оценивается как тяжелое», — сказал представитель ведомства.