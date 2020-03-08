В убийстве выстрелом в голову подростка подозревают сына судьи в Санкт-Петербурге

Следствие будет просить суд отправить подозреваемого под домашний арест. Как полагает следствие, вечером сын хозяина жилого помещения выстрелил из ружья в своего знакомого, причинив смертельное ранение. Тело погибшего он перенес на лестничную площадку.

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве школьника сына судьи

Сына судьи, подозреваемого в убийстве своего 14-летнего друга, задержали в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. «Он задержан в Пушкинском районе», — сказал собеседник агентства. Центральный аппарат СК взял на контроль расследование убийства подростка.

«Председатель СК России поручил следователям всесторонне изучить обстоятельства произошедшего, выяснить, в каких условиях в квартире хранилось оружие и каким образом несовершеннолетний получил к нему доступ. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Подозреваемого подростка в ближайшее время допросят. Следствие будет ходатайствовать о том, чтобы суд отправил его под домашний арест.

Следователи продолжают допрашивать свидетелей и очевидцев, назначены необходимые экспертизы, устанавливается мотив убийства. «Орудие преступления, изъятое на месте происшествия, направлено на экспертизу», — добавили в СК.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 7 марта в подъезде одного из домов на улице Ижорского Батальона в Колпино обнаружили тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. По данным СК, в квартире находились несколько подростков, сын хозяина жилого помещения выстрелил из ружья в своего знакомого и перенес его тело на лестничную площадку. Сообщалось, что к убийству может быть причастен сын судьи.

В настоящее время продолжаются допросы свидетелей и очевидцев, назначены необходимые экспертизы, устанавливается мотив убийства. Орудие преступления, изъятое на месте происшествия, направлено на экспертизу.