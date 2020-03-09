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Проиндексируют пенсии и соцвыплаты несмотря на падение рубля в России

17:44 09.03.2020 Фото: pixabay
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Сенаторы призывают не беспокоиться снижению реальных доходов.

Проиндексируют пенсии и соцвыплаты несмотря на падение рубля в России
Падение рубля началось из-за падения цен на нефть

Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции — индексация социальных выплат и пенсий — будет выполнено», — сказала сенатор.

Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.

Источник: РИА Новости

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