Бронзу завоевали лыжницы в областных соревнованиях в Бердске

Лыжные гонки прошли 7 и 8 марта

7-8 марта на лыжной базе СШ «Восток» прошли областные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек младшего возраста на призы Памяти тренеров: мастера спорта СССР Бурундукова Анатолия Ивановича и Почетного мастера спорта СССР Иванова Германа Федоровича.

Соревнования проходили в два дня. В первый день прошла гонка свободным стилем у девушек и юношей 2006-2007 г.р. Девушки бежали дистанцию 3 км, юноши – 5 км. Результаты следующие:

среди девушек

1 место — Трухан София (Тогучин)

2 место — Володина Мария (ЦЗВС)

3 место — Спицина Анастасия (Бердск)

среди юношей

1 место — Пузырев Арсений (ЦЗВС)

2 место — Цуриков Егор (Кольцово)

3 место — Прокудин Илья (ДЮФЦ Старт)

Во второй день прошла гонка свободным стилем у девочек и юношей 2008-2010 г.р. на дистанции 3 км. Результаты следующие:

среди юношей

1 место — Бахтин Данил (ЦЗВС)

2 место — Чуйкин Артур (Тогучин)

3 место — Буренков Михаил (ЦЗВС)

среди девочек

1 место — Селиванова Анастасия (Искитим)

2 место — Касаткина Екатерина (ЦЗВС)

3 место — Гильманова Эльвира (ЦЗВС)

Победители и призеры были награждены медалями, грамотами, памятными статуэтками и приятными подарками.

Источник: МБУ СШ «Восток»