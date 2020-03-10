Изнасиловал ребенка в примерочной магазина педофил в Петербурге

Педофил надругался над ребенком в масс-маркете

Педофил изнасиловал 13-летнюю школьницу в примерочной кабинке одного из магазинов масс-маркета, расположенного в торговом центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошел днем 9 марта. О случившемся в полицию заявил отец девочки.

После поступления заявления от мужчины, на место происшествия в тот же день выехала следственная оперативная группа. Видеозаписи, которые зафиксировали предполагаемого преступника, изъяты.

Приметы напавшего на девочку в ТЦ мужчины также установлены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: РЕН ТВ