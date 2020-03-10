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Протаранил « Nissan» на парковке пьяный водитель на улице Горького в Бердске

16:24 10.03.2020 Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области
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Авария произошла 8 марта, водитель отказался от медосвидетельствования.

Протаранил « Nissan» на парковке пьяный водитель на улице Горького в Бердске
Водитель был пьян

Утро 8 марта не задалось для водителя автомобиля «Honda», об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

В 5:30 утра весьма нетрезвый водитель японского автомобиля врезался в припаркованный « Nissan» во дворе на улице Горького. На место ЧП прибыли сотрудники ГИБДД, которые предложили вероятному виновнику аварии пройти тест на алкоголь. Но мужчина отказался, тем самым косвенно признав свою вину.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Водителю грозит лишение прав.

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