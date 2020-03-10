«Хватит трясти страну»:назначать президента решением Госсовета предложил Жириновский

По словам лидера ЛДПР, с 2024 года право назначать президента необходимо передать Госсовету, который будет выбирать лучшую из предложенных ему кандидатур.

Жириновский за досрочные выборы в Госдуму

Владимир Жириновский предложил изменить порядок избрания президента России. По словам лидера ЛДПР, с 2024 года право назначать президента необходимо передать Госсовету, который будет выбирать лучшую из предложенных ему кандидатур.

«Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, лесорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны — лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Вот пускай они и решают, кто будет главой государства», — сказал Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

Он также предложил провести после принятия поправок к Конституции России внеочередные выборы в Госдуму.

Источник: РБК