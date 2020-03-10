Сдали ЕГЭ 124 родителя будущих выпускников школ в Бердске

Мамам и папам предоставили возможность «залезть в шкуру» ребенка и ощутить на себе «все прелести» выпускных экзаменов.

ЕГЭ 11-классники начнут сдавать в мае

В Бердске родители выпускников сдали ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла с 3 февраля по 2 марта 2020 года в бердских школах.

Родителям будущих выпускников была предоставлена возможность сдать экзамен в реальных условиях. Мамы и папы узнали, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях; как выглядят рабочие места участников ЕГЭ; как происходит печать контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ).

В акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» приняли участие 124 человека.