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Сдали ЕГЭ 124 родителя будущих выпускников школ в Бердске

19:00 10.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мамам и папам предоставили возможность «залезть в шкуру» ребенка и ощутить на себе «все прелести» выпускных экзаменов.

Сдали ЕГЭ 124 родителя будущих выпускников школ в Бердске
ЕГЭ 11-классники начнут сдавать в мае

В Бердске родители выпускников сдали ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.  Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла с 3 февраля по 2 марта 2020 года в бердских школах.

Родителям будущих выпускников была предоставлена возможность сдать экзамен в реальных условиях. Мамы и папы узнали, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях; как выглядят рабочие места участников ЕГЭ; как происходит печать контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ).

В акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» приняли участие 124 человека.

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