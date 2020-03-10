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Прокуратура заставила заплатить 11,3 млн рублей поставщикам продуктов и лекарств горбольницу Бердска

19:15 10.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердская ЦГБ заключила контракты с 43 организациями, но платить не спешила. Прокурор внес представление в адрес главврача. К дисциплинарной ответственности привлечено 20 должностных лиц.

Прокуратура заставила заплатить 11,3 млн рублей поставщикам продуктов и лекарств горбольницу Бердска
Алла Дробинская приступила к работе главным врачом ЦГБ Бердска 19 августа 2019 года

В Бердске благодаря прокуратуре погашена задолженность по исполненным государственным контрактам на сумму более 11,3 млн рублей. Об этом сегодня, 10 марта, сообщили в Генпрокуратуре.

Прокуратура Бердска Новосибирской области провела проверку соблюдения прав предпринимателей на своевременную оплату исполненных государственных контрактов.

Установлено, что государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Бердская центральная городская больница» заключило с 43 коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями контракты на поставку продуктов питания, медикаментов, оказание иных услуг.

Хозяйствующие субъекты исполнили государственные контракты, однако не получили в установленный срок оплату за товары (услуги) на сумму свыше 11,3 млн рублей.

Прокурор внес представление в адрес главного врача городской больницы.

По результатам его рассмотрения 20 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, задолженность по исполненным государственным контрактам перед поставщиками в размере более 11,3 млн рублей погашена.

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От редакции

Почему не платят?

Аноним, 10 марта 2020 21:49
Правильно, медикам зп на половину урезали, зато долги заплатили, молодцы! Долги погашены, а работать скоро вообще некому будет, зато в СМИ очень хвалят нового главного врача!

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