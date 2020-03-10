Прокуратура заставила заплатить 11,3 млн рублей поставщикам продуктов и лекарств горбольницу Бердска

В Бердске благодаря прокуратуре погашена задолженность по исполненным государственным контрактам на сумму более 11,3 млн рублей. Об этом сегодня, 10 марта, сообщили в Генпрокуратуре.
Прокуратура Бердска Новосибирской области провела проверку соблюдения прав предпринимателей на своевременную оплату исполненных государственных контрактов.
Установлено, что государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Бердская центральная городская больница» заключило с 43 коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями контракты на поставку продуктов питания, медикаментов, оказание иных услуг.
Хозяйствующие субъекты исполнили государственные контракты, однако не получили в установленный срок оплату за товары (услуги) на сумму свыше 11,3 млн рублей.
Прокурор внес представление в адрес главного врача городской больницы.
По результатам его рассмотрения 20 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, задолженность по исполненным государственным контрактам перед поставщиками в размере более 11,3 млн рублей погашена.