Прокуратура заставила заплатить 11,3 млн рублей поставщикам продуктов и лекарств горбольницу Бердска

Бердская ЦГБ заключила контракты с 43 организациями, но платить не спешила. Прокурор внес представление в адрес главврача. К дисциплинарной ответственности привлечено 20 должностных лиц.

Алла Дробинская приступила к работе главным врачом ЦГБ Бердска 19 августа 2019 года

В Бердске благодаря прокуратуре погашена задолженность по исполненным государственным контрактам на сумму более 11,3 млн рублей. Об этом сегодня, 10 марта, сообщили в Генпрокуратуре.

Прокуратура Бердска Новосибирской области провела проверку соблюдения прав предпринимателей на своевременную оплату исполненных государственных контрактов.

Установлено, что государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Бердская центральная городская больница» заключило с 43 коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями контракты на поставку продуктов питания, медикаментов, оказание иных услуг.

Хозяйствующие субъекты исполнили государственные контракты, однако не получили в установленный срок оплату за товары (услуги) на сумму свыше 11,3 млн рублей.

Прокурор внес представление в адрес главного врача городской больницы.

По результатам его рассмотрения 20 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, задолженность по исполненным государственным контрактам перед поставщиками в размере более 11,3 млн рублей погашена.