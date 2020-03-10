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Обнулить президентские сроки или снять с них ограничения предложила депутат от «Единой России»

19:30 10.03.2020 Фото: ГД
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Валентина Терешкова попросила коллег-депутатов юридически сформулировать необходимую поправку. На заседании по прниятию поправок в Конституцию из-за этого объявили перерыв.

Обнулить президентские сроки или снять с них ограничения предложила депутат от Единой России
В «Единой России» предложили новую инициативу о президентских сроках

Депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова на пленарном заседании Госдумы предложила убрать ограничение президентских сроков, сообщает РИА Новости.

Во вторник депутаты начали рассмотрение во втором чтении законопроекта о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

«Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства», – сказала Терешкова.

Лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов уже заявил, что партия поддержит ее предложение.

«Через полчаса руководители фракции соберутся у председателя и обсудят озвученное предложение. Здесь же важно, что сказал председатель: непосредственно необходимо провести консультации и с президентом, и с лидерами фракции, но такая поправка, если она сейчас будет соответственно оформлена – а я думаю, что она будет оформлена – фракция «Единая Россия», несомненно, будет ее поддерживать», – заявил Неверов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании для обсуждения данной поправки с лидерами фракций и президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Владимир Жириновский предложил досрочные выборы в Думу.

Госдума, обсуждающая во вторник во втором чтении все изменения в конституцию, объявила полуторачасовой перерыв для консультаций по новой поправке — о снятии ограничений на президентские сроки.

Ранее депутат от «Единой России» Валентина Терешкова выступила за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправки в Конституцию РФ. Терешкова попросила коллег-депутатов юридически сформулировать необходимую поправку.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что эта идея требует консультаций с президентом России Владимиром Путиным и лидерами думских фракций.
«Коллеги, если вы не возражаете, давайте объявим перерыв на полтора часа для того, чтобы провести необходимые консультации. Объявляется перерыв», — сказал Володин.

Он добавил, что через полчаса состоится его встреча с лидерами фракций.

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От редакции

Для Путина все начнется сначала?

Поросёнок Пётр, 10 марта 2020 20:55
Мы наблюдаем натуральный государственный переворот и узурпацию власти, по сценарию африканских диктаторов.
Искитимец, 10 марта 2020 21:31
Уже проголосовали даже...отстаете редакция

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