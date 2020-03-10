Убил 100 ударами ножа «подсадившую на наркотики» мать ее сын-студент 8 марта в Подмосковье

Молодой человек предъявил женщине, отсидевшей приличный срок за сбыт наркотиков, претензию, что она подсадила его и отца на зелье. Мол, из-за этого глава семейства покончил жизнь самоубийством, а он сам превратился в «конченного» наркомана.

Молодой человек обвинял женщину в том, что она подсадила его на наркотики

Сто ножевых ранений «в подарок» на 8 марта получила от родного сына жительница подмосковного Дедовска. Женщина скончалась, не приходя в сознание, а убийца сам сдался на милость стражей порядка.

Трагический инцидент произошел в Международный женский день около полудня. 24-летний студент престижного столичного вуза Николай (имя изменено) пришел на разборки к матери, ранее отсидевшей приличный срок за сбыт наркотиков. В квартире между близкими людьми произошел скандал. Как выяснили стражи порядка, молодой человек предъявил женщине претензию, что она подсадила его и отца на зелье. Мол, из-за этого глава семейства покончил жизнь самоубийством, а он сам превратился в «конченного» наркомана. Николай схватил кухонный нож и стал кромсать тело матери. Очнулся он лишь тогда, когда у него закончились силы. Парень с ножом и в одежде, испачканной кровью, вышел из квартиры.

— Я встретила его в подъезде, — рассказала соседка. — Он был страшен. От его вида у меня поджилки затряслись. Я у него спросила, жива ли мать. Он мне сказал, что убил ее и попросил вызвать полицию. Мне показалось, что он был под воздействием психотропных препаратов, потому что у него речь была какая-то несвязная, больше похожая на бормотание.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», — рассказала «МК» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Подозреваемый в убийстве свою вину не признает. Мужчина воспользовался 51-й статьей Конституцией РФ, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя и близких родственников.