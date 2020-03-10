10.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Убил 100 ударами ножа «подсадившую на наркотики» мать ее сын-студент 8 марта в Подмосковье

20:45 10.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 0

Молодой человек предъявил женщине, отсидевшей приличный срок за сбыт наркотиков, претензию, что она подсадила его и отца на зелье. Мол, из-за этого глава семейства покончил жизнь самоубийством, а он сам превратился в «конченного» наркомана.

Убил 100 ударами ножа подсадившую на наркотики мать ее сын студент 8 марта в Подмосковье
Молодой человек обвинял женщину в том, что она подсадила его на наркотики

Сто ножевых ранений «в подарок» на 8 марта получила от родного сына жительница подмосковного Дедовска. Женщина скончалась, не приходя в сознание, а убийца сам сдался на милость стражей порядка.

Трагический инцидент произошел в Международный женский день около полудня. 24-летний студент престижного столичного вуза Николай (имя изменено) пришел на разборки к матери, ранее отсидевшей приличный срок за сбыт наркотиков. В квартире между близкими людьми произошел скандал. Как выяснили стражи порядка, молодой человек предъявил женщине претензию, что она подсадила его и отца на зелье. Мол, из-за этого глава семейства покончил жизнь самоубийством, а он сам превратился в «конченного» наркомана. Николай схватил кухонный нож и стал кромсать тело матери. Очнулся он лишь тогда, когда у него закончились силы. Парень с ножом и в одежде, испачканной кровью, вышел из квартиры.

— Я встретила его в подъезде, — рассказала соседка. — Он был страшен. От его вида у меня поджилки затряслись. Я у него спросила, жива ли мать. Он мне сказал, что убил ее и попросил вызвать полицию. Мне показалось, что он был под воздействием психотропных препаратов, потому что у него речь была какая-то несвязная, больше похожая на бормотание.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», — рассказала «МК» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Подозреваемый в убийстве свою вину не признает. Мужчина воспользовался 51-й статьей Конституцией РФ, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя и близких родственников.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мать могла сделать из сына наркомана?

Аноним, 10 марта 2020 21:52
Надо было ещё полдюжины упаковать с этой мамашей из торговцев, что контролируют ( а лучше дюжину, другую)
Дай бог следующим случаем так и будет

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На видео попал разгром молотком магазина бытовой техники DNS в Томске
22:05 10-03-2020
На видео попал разгром молотком магазина бытовой техники DNS в Томске
Поймал таинственную рыбу с человеческими губами российский моряк
22:00 10-03-2020
Поймал таинственную рыбу с человеческими губами российский моряк
БердскПогибли 3 человека на пожарах в праздники в Новосибирской области. Один труп обнаружили в Бердске
21:51 10-03-2020
Погибли 3 человека на пожарах в праздники в Новосибирской области. Один труп обнаружили в Бердске
Трамп отказался приезжать на 75-летие Победы в Москву
21:45 10-03-2020
Трамп отказался приезжать на 75-летие Победы в Москву
БердскНа арест до 6 июня в СИЗО пожаловался в облсуд обвиняемый в продаже вещдока Mitsubishi Outlander экс-начальник следствия МВД Зорин из Бердска 4
21:35 10-03-2020
На арест до 6 июня в СИЗО пожаловался в облсуд обвиняемый в продаже вещдока Mitsubishi Outlander экс-начальник следствия МВД Зорин из Бердска
Обнуление президентских сроков одобрила Госдума на голосовании по поправкам в Конституцию
21:30 10-03-2020
Обнуление президентских сроков одобрила Госдума на голосовании по поправкам в Конституцию
БердскПротаранил Nissan на парковке пьяный водитель на улице Горького в Бердске
21:20 10-03-2020
Протаранил Nissan на парковке пьяный водитель на улице Горького в Бердске
Сенатор: Обвал рубля не отразится на индексации пенсий и соцвыплат
21:15 10-03-2020
Сенатор: Обвал рубля не отразится на индексации пенсий и соцвыплат
Триггер: Рубль обвалился до 85 рублей за евро из-за коронавируса и бегства инвесторов
21:00 10-03-2020
Триггер: Рубль обвалился до 85 рублей за евро из-за коронавируса и бегства инвесторов
БердскОтключат отопление в 8 домах, детсаду и лицее в центре Бердска 1
20:55 10-03-2020
Отключат отопление в 8 домах, детсаду и лицее в центре Бердска