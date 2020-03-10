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На видео попал разгром молотком магазина бытовой техники DNS в Томске

22:05 10.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мужчина, спокойно передвигаясь по торговому залу, методично разбил молотком несколько дорогих телевизоров. Полицейские установили предполагаемого погромщика.

На видео попал разгром молотком магазина бытовой техники DNS в Томске
Полиция проводит проверку

Мужчина во вторник в Томске зашел в один из магазинов бытовой техники и молотком разбил несколько дорогих телевизоров, полиция проводит проверку и устанавливает причины такого поступка, сообщает УМВД по Томской области.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором мужчина заходит в магазин с молотком, которым методично разбивает несколько больших телевизоров. При этом внешне он выглядит спокойно.

«Около 9.00 (5.00 мск) 10 марта в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило сообщение, что по адресу улица Красноармейская в магазине DNS мужчина молотком повредил бытовую технику», — сообщили о произошедшем в региональном УМВД.

Для проверки информации на место срочно выехали полицейские, которые установили предполагаемого нарушителя.

«В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении. В УМВД уточнили, что о причинах поступка мужчины станет известно после проведения проверки.

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