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Пошутил о предынфарктном состоянии депутатов из-за идеи о досрочных выборах Жириновский

09:30 11.03.2020 Фото: ЮРИЙ ИНЯКИН / ПГ
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«Можно у нас некоторых товарищей уже выводить из предынфарктного состояния?» — обратился Жириновский к председателю Госдумы Вячеславу Володину после выступления главы государства.

Пошутил о предынфарктном состоянии депутатов из за идеи о досрочных выборах Жириновский
Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пошутил, что некоторых депутатов Госдумы придётся выводить из предынфарктного состояния после дискуссии о возможных досрочных выборах в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы предложил провести 20 сентября досрочные выборы в палату, после того как вступят в силу поправки в Конституцию. Депутат от «Единой России» Александр Карелин подготовил поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, предусматривающую досрочные выборы в палату. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании, заявил, что не видит необходимости в проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента. После этого Карелин свою поправку отозвал.
«Мы правильно поняли президента, что он против досрочных выборов в Государственную Думу? Можно у нас некоторых товарищей уже выводить из предынфарктного состояния?» — обратился Жириновский к председателю Госдумы Вячеславу Володину после выступления главы государства.

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию. За документ проголосовали 382 депутата, против не выступил никто, 44 воздержались.

Источник: Парламентская газета

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