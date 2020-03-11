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Изуродовало мать и дочь в страшном ДТП с пьяным полицейским в Воронеже

10:00 11.03.2020 Фото: Следственный комитет РФ
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Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Изуродовало мать и дочь в страшном ДТП с пьяным полицейским в Воронеже
Полицейский спровоцировал ДТП и пошел под суд

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 35-летнего бывшего старшего участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Аннинскому району Воронежской области. Он признан виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Следствием и судом установлено, что вечером 11 октября 2019 года сотрудник полиции будучи в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем марки «Шевроле» и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21140». В результате ДТП 20-летняя водитель «ВАЗ» и ее 13-летняя пассажирка с травмами доставлены в медицинское учреждение. Телесные повреждения, полученные малолетней, квалифицируются, как причинившие тяжкий вред здоровью.

На первоначальном этапе расследования полицейский отказался от дачи показаний. В отношении него судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В дальнейшем под тяжестью собранных органом следствия доказательств сотрудник полиции признал вину в полном объеме.

Вместе с тем, следователями СК собрана достаточная доказательственная база, позволившая изобличить бывшего сотрудника полиции в совершении данного преступления. В ходе расследования допрошены очевидцы, признаны потерпевшими и допрошены в данном качестве пострадавшие девушки, допрошены свидетели, проведены необходимые судебные экспертизы.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Источник: Следственный комитет РФ

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