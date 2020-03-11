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Заболели 500 детей ОРВИ за неделю в Бердске. Вирус косит самых маленьких

11:00 11.03.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Из-за роста заболеваемости приостановлен учебный процесс в двух классах школы №8. Диагноз «грипп» не поставлен ни одному пациенту.

Заболели 500 детей ОРВИ за неделю в Бердске. Вирус косит самых маленьких
В этом сезоне вакцинацию от гриппа прошли 65 000 бердчан

Заболеваемость ОРВИ не превышает эпидпорог в Бердске.

— Мониторинг проводится ежедневно. То что касается эпидпорога, то он не превышен. В основном болеют дети — от 7 до 14 лет. За неделю фиксировалось только ОРВИ, гриппа не зарегистрировано. В среднем от 450 до 500 пациентов-детей. Взрослое население — без выраженного подъема ОРВИ, — сообщила на совещании чиновников 10 марта главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.

Повышенная заболеваемость среди детей и подростков оказывает свое влияние на работу образовательных учреждений. Из-за заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в двух классах школы №8, доложил замначальника управления образования Михаил Каркавин.

Профилактика поможет защититься от гриппа и ОРВИ. В эпидсезон нужно как можно реже посещать места с большим скоплением людей. Чаще мыть руки. Употреблять в пищу больше овощей и фруктов. Делать зарядку. Если есть возможность, то избегать проезда в общественном транспорте. Если вам нужно преодолеть не такое уж большое расстояние, лучше пройдитесь пешком. Постарайтесь побольше бывать на свежем воздухе. Если рядом с вами находятся больные гриппом, обязательно носите маску.

При первых признаках недомогания, повышенная температура, головная боль, боль или першение в горле, кашель, насморк, боль во всем теле, следует оставаться дома и не ходить на работу, а детям — в школы и детсады до полного выздоровления. Больному необходимо вызвать врача из поликлиники, который назначит необходимое лечение.

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От редакции

Вы поставили прививку от гриппа?

Гы, 11 марта 2020 11:19
То, что диагноз грипп не ставят, не значит, что им не болеют, врачи не ставят его без анализов и на анализы не отправляют, даже если ломает кости и температура 39

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