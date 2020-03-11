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11,3 млн рублей задолжала за продукты и медикаменты ЦГБ Бердска

10:08 11.03.2020 Фото: Курьер.Среда. Бердск
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Деньги вернули только после вмешательства прокуратуры.

11,3 млн рублей задолжала за продукты и медикаменты ЦГБ Бердска
В хирургическом корпусе ЦГБ Бердска тоже поставят холодильник для опасных отходов

Прокуратура города Бердска Новосибирской области провела проверку соблюдения прав предпринимателей на своевременную оплату исполненных государственных контрактов.
Установлено, что государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Бердская центральная городская больница» заключило с 43 коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями контракты на поставку продуктов питания, медикаментов, оказание иных услуг.

Хозяйствующие субъекты исполнили государственные контракты, однако не получили в установленный срок оплату за товары (услуги) на сумму свыше 11,3 млн рублей.

Прокурор внес представление в адрес главного врача городской больницы, требования которого признаны обоснованными (20 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности).

Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по исполненным государственным контрактам перед поставщиками в размере более 11,3 млн рублей погашена.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

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