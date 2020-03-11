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Украл 4-летнюю дочь отец у матери из Бердска. Его поймали в поезде «Москва — Чита»

10:45 11.03.2020 Фото: ТАСС
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Мужчина ушел гулять с дочкой и не вернул малышку матери.

Украл 4 летнюю дочь отец у матери из Бердска. Его поймали в поезде «Москва — Чита»
Полиция начала проверку

В транспортную полицию обратилась 22-летняя жительница Новосибирской области и сообщила о том, что её бывший муж пытается незаконно вывезти их общую несовершеннолетнюю дочь к месту проживания в Забайкальский край. По предварительным данным, 33-летний мужчина следует с четырехлетней девочкой на поезде сообщением Москва-Чита.

Следственно-оперативная группа Кузбасского ЛУ МВД России обнаружила и сняла пассажиров с маршрута на станции Мариинск, доставила в линейный отдел полиции на станции Тайга, где передала девочку матери.

Сотрудники транспортной полиции установили, что 33-летний житель Забайкальского края приехал в город Бердск Новосибирской области для встречи с дочерью, которая после развода по решению суда проживает с матерью. Отец имеет право навещать ребенка в строго установленные дни и часы. Мужчина взял девочку на прогулку, однако не вернул домой в оговоренный срок. Воспользовавшись оставшимся у него свидетельством о рождении ребенка, он купил билеты на поезд и незаконно отправился с дочерью к месту своего проживания.

В настоящее время собранные транспортными полицейскими материалы направлены в отдел МВД России по городу Бердску принятия процессуального решения.

Источник: УТ МВД по СФО

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