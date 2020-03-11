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98-летнюю труженицу тыла ограбил на 250 тысяч рублей мужчина в Оренбурге

14:41 11.03.2020 Фото: ТАСС
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Грабителем оказался 24-летний безработный, ранее судимый местный житель.

98 летнюю труженицу тыла ограбил на 250 тысяч рублей мужчина в Оренбурге
Полиция разбирается в причинах произошедшего

«В дежурную часть полиции города Оренбурга с заявлением о грабеже в отношении 98-летней местной жительницы, труженицы тыла, обратился ее сын.

Он рассказал, что неизвестный от его имени позвонил на городской телефон пожилой мамы и попросил срочно собрать крупную сумму денег. Злоумышленник, не вдаваясь в детали, добавил, что попал в беду и находится в полиции. Деньги попросил передать через посредника, который должен скоро к ней прийти.

Положив трубку, женщина стала собирать наличные. Через час в ее квартире раздался звонок. Пенсионерка открыла дверь. Гость оттолкнул ее в сторону, забрал приготовленные 250 тысяч рублей и скрылся.

Следственной частью следственного управления Межмуниципального управления МВД России «Оренбургское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска злоумышленник установлен и задержан. Им оказался 24-летний безработный, ранее судимый местный житель.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: МВД РФ

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