Комаровский : Как отличить коронавирус от гриппа?

На 10.03.2020 Коронавирус унес более 4000 жизней, распространился даже на небольшие острова, парализовал Италию и заставил Папу Римского провести первую в истории онлайн-проповедь. ⠀

Процент тяжелых форм при коронавирусе больше чем при гриппе На 10.03.2020 Коронавирус унес более 4000 жизней, распространился даже на небольшие острова, парализовал Италию и заставил Папу Римского провести первую в истории онлайн-проповедь. ⠀ Основные различия гриппа и коронавируса: Грипп распространяется намного быстрее, инкубационный период составляет всего несколько дней. Дети более подвержены гриппу, коронавирус передается детям от взрослых, тогда как обычный грипп, чаще всего взрослые получают от детей. Процент тяжелых форм при коронавирусе больше, чем при гриппе. От гриппа есть вакцины. От коронавируса нет ни одного доказанного препарата. При гриппе дети, беременные женщины и пожилые люди -уязвимая группа. При коронавирусе нет данных об уязвимости данных категорий граждан.

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