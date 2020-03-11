Комаровский : Как отличить коронавирус от гриппа?

На 10.03.2020 Коронавирус унес более 4000 жизней, распространился даже на небольшие острова, парализовал Италию и заставил Папу Римского провести первую в истории онлайн-проповедь. ⠀
Основные различия гриппа и коронавируса:
- Грипп распространяется намного быстрее, инкубационный период составляет всего несколько дней.
- Дети более подвержены гриппу, коронавирус передается детям от взрослых, тогда как обычный грипп, чаще всего взрослые получают от детей.
- Процент тяжелых форм при коронавирусе больше, чем при гриппе.
- От гриппа есть вакцины. От коронавируса нет ни одного доказанного препарата.
- При гриппе дети, беременные женщины и пожилые люди -уязвимая группа. При коронавирусе нет данных об уязвимости данных категорий граждан.
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